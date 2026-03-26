Galerija 11 11 11 11 Ako mislite da vas više ništa ne može iznenaditi – promislite opet. Pred vama je novi Punkuferov kviz općeg znanja u kojem nema pitanja za zagrijavanje ili onih koja ćete riješiti na autopilotu.

Od talijanskih plesova i gastronomskih specijaliteta, preko antičke filozofije i povijesnih prekretnica, pa sve do arhitekture, znanosti i domaćih zanimljivosti – svako pitanje traži koncentraciju, znanje i možda malo sreće. Pa - sretno! ;)

<section><h2>Novi kviz općeg znanja: Za one kojima su svi (ostali) kvizovi prelagani</h2></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}">Vrlo živ i brz talijanski ples tarantela (tal. tarantella), najčešće u šest osminskoj mjeri, zapravo je nastao, kažu, kao “protuotrov” za ugriz koje životinje?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Farinata je talijanska pogača, specijalitet s Ligurskoga mora, koja se peče od kakvoga brašna? <br> </p></section><section><h3></h3> <p paraid="214972334" paraeid="{d3dee8f5-6003-4874-a6bd-ed3fd177cb4d}{10}">Trkači će svoj napredak uglavnom pratiti na aplikaciji kojeg “nelijepog” imena? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Iako nosi ime sveca, ovaj tunel na autocesti A1 kod mjesta Gornje Stative često se zbog velikog broja nesreća smatra ukletim. Kako se zove?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Sveta kruna koju je 1000. god. papa Silvestar II. poslao ugarskome “svetom” kralju, u Mađarsku je vraćena 1989. Kako se ona još naziva - prema kralju kojem je poklonjena? </p></section><section><h3></h3> <p>Logiku su logikom nazvali tek stoici, pa znate li kako se onda zove dio Aristotelova “Organona” koji se bavi logikom, odnosno silogizmima? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}">Osim što su radili na pripremi i izdavanju francuske “Enciklopedije” (1751.-1777.), ekipa enciklopedista, među kojima su bili i Diderot, Rousseau i Voltaire, imala je važnu ulogu i u pripremi - čega? </p></section><section><h3></h3> <p>Oko 40 kilometara istočno od Beča vide se ostaci rimskog vojnog logora izgrađenog u Augustovo doba na dunavskoj granici Carstva. Kako se zvao? </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">Što je indijski matematičar i astronom Brahmagupta 628. godine pr.n.e. “donio” u matematiku?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Spartanski vojnici, olimpijski natjecatelji, pa i kasnije rimski gladijatori vježbali su kalisteniku. Kakva je to vrsta vježbanja? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Daudet je o Arležanki napisao dramu, Bizet je o njoj skladao dvije suite, a – iako možda niti jednu od njih nije čuo - naslikao ju je – tko? </p></section><section><h3>Stupovi postavljeni na baze i kapitel sa spiralnim elementima, tzv. volutama odaju da je riječ o kojem klasičnom stilu arhitekture? <span style="font-size:11px;"></span> </h3></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="279524388" paraeid="{6834eaff-dcd3-4651-a2c6-48452bcfad8b}{50}">Gdje je 13–14. lipnja 1943. Održana osnivačka skupština ZAVNOH-a? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Osim one najpoznatije na Velebitu, Ante premužić projektirao je i dvije “trurističke” staze na kojem kvarnerskom otok? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji se dubrovački znanstvenik bavio praktičnom primjenom matematike u rješavanju geodetskih problema, pa je tako odredio i geografsku širinu Carigrada i Dubrovnika, ali i volumen Zemlje? <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

