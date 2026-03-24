Galerija 2 2 2 2 León je jedan od najzanimljivijih gradova sjeverozapadne Španjolske, smješten u autonomnoj zajednici Kastilja i Leon (Castilla y León). Iako često ostaje izvan glavnih turističkih ruta, njime u sezoni dnevno prođe na stotine ljudi koji idu prema Santiago de Composteli, na jednoj od najpoznatijih hodočasničkih ruta. León je stoljećima bio važna stanica za putnike i hodočasnike, što se nije promijenilo. Grad je osnovan još u 1. stoljeću prije Krista kao rimski vojni logor, a kasnije je postao sjedište moćnog Kraljevstva León.

Najpoznatija znamenitost svakako je jedna od najljepših gotičkih katedrala u Španjolskoj. Građena u 13. stoljeću, poznata je po vitrajima koji unutrašnjost ispunjavaju svjetlom i bojama, zbog čega je često nazivaju i “kućom svjetlosti”. Treba posjetiti i baziliku San Isidoro, koja je jedan od najvažnijih primjera romaničke arhitekture u Španjolskoj. Osim po svojoj arhitektonskoj vrijednosti, važna je i zbog kraljevskog panteona, gdje su pokopani srednjovjekovni vladari Leóna. Zanimljivo je i da su u gradu krajem 12. stoljeća održane Cortes de León, skupština koju mnogi smatraju jednim od najranijih oblika europskog parlamentarizma.

Što vidjeti u Leónu?

Još jedna adresa na kojoj se možete zaustaviti je renesansni samostan San Marcos. Nekada je služio kao utočište hodočasnicima na Caminu de Santiago, a danas je jedna od najprepoznatljivijih građevina grada. Ljubitelji arhitekture mogu posjetiti i Casa Botines, neobičnu zgradu koju je projektirao Antoni Gaudí. Riječ je o jednom od rijetkih njegovih djela izvan Katalonije.

Posebnu čar Leónu daju njegove stare četvrti, ponajprije Barrio Húmedo i Barrio Romántico. Danju su to slikovite gradske jezgre pune povijesnih fasada, malih trgova i crkava, a navečer se pretvaraju u srce društvenog života. Riječ je o labirintu uskih ulica, trgova, barova i restorana gdje se najbolje osjeća puls Španjolske. U blizini je i Plaza Mayor, povijesni trg koji je stoljećima bio središte gradskih okupljanja i trgovine. Dojmljiv je i Plaza del Grano koji je zadržao gotovo netaknut srednjovjekovni ugođaj.

Grad je idealan za istraživanje s noge na nogu jer su gotovo sve važne znamenitosti smještene relativno blizu jedna drugoj. U šetnji se mogu otkriti i ostaci rimskih zidina, koji podsjećaju na antičko podrijetlo grada. Za one koji žele vidjeti i moderniju stranu grada, zanimljiv je i MUSAC, Muzej suvremene umjetnosti s upečatljivom šarenom fasadom.

Što jesti u Leónu?

León je poznat i po tapasima - grad je meka za sve one koji vole fino pojesti i popiti. Uz to, cijene su često povoljnije nego u većim španjolskim gradovima. León se često naziva i prijestolnicom besplatnih tapasa. Naime, uz svako naručeno piće automatski dolazi konkretna porcija - od krumpira u pikantnom umaku i kroketa do komada morcille (krvavice). Upravo zato je “tapeo”, odnosno obilazak barova i kušanje različitih zalogaja, nezaobilazan dio boravka u gradu.

Središte tapas scene nalazi se u četvrti Barrio Húmedo, a za nešto mirniju, ali jednako kvalitetnu atmosferu krenite u Barrio Romántico. Volite li mesne specijalitete isprobajte cecinu de León, sušenu i dimljena govedinu zaštićenog podrijetla. Njezin intenzivan okus i specifična tekstura čine je jednim od najprepoznatljivijih proizvoda regije. Još jedan nezaobilazan specijalitet je morcilla de León, posebna verzija krvavice koja se razlikuje od ostalih u Španjolskoj. Priprema se s lukom, mašću i začinima, što joj daje kremastu teksturu, a najčešće se poslužuje pržena ili namazana na kruh. Među tradicionalnim mesnim jelima ističe se botillo del Bierzo, specijalitet od različitih dijelova svinjskog mesa koje se poslužuje uz krumpir i povrće. Tu je i cocido maragato, koje se jede obrnutim redoslijedom – prvo meso, zatim povrće i slanutak, a na kraju juha.

Uz hranu i arhitekturu, mnoge posjetitelje posebno osvoje ljudi. León ima reputaciju grada srdačnih, duhovitih i otvorenih lokalaca zbog kojih se posjetitelj vrlo brzo osjeća dobrodošlo. Upravo ta kombinacija topline, opuštenosti i autentičnosti daje gradu ono nešto zbog čega je poseban.

Talijanski "grad s dva mora": Najbajkovitiji grad na Čizmi koji čuva duh prošlih vremena +2