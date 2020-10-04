Norvežani izuzetno drže do svježeg zraka i boravka u prirodi, čak i u sred zime kad temperature pokazuju stupnjeve i ispod ništice. Dobro je poznato kako su njihove zime duge i mračne, ali se s njima uspješno nose zahvaljujući konceptu friluftsliv, koji možemo prevesti kao „život na svježem zraku“. Pojam je donekle sličan danskom hygge, no dok hygge uči kako se što bolje osjećati doma, friluftsliv će vas naučiti kao uživati vani.

Friluftsliv je dio norveške tradicije i duboko je utisnut u običaje zemlje. Riječ je o prihvaćanju boravka vani, čak i na hladnim temperaturama, u svrhu što boljeg povezivanja s prirodom i opuštanja.

„Život na otvorenom je bitan zbog tjelesnih aktivnosti, relaksacije i nalaženja vremena za sebe i druge“ – smatra Dag Solvang iz norveške treking asocijacije, te dodaje kako u životu vani, može uživati apsolutno svatko.

Uz friluftsliv nije potrebno trošiti novce kako biste uživali. Možete jednostavno šetati s obitelji, kampirati ili guštati u ribolovu. Iako većina nas prihvaća u nekom obliku, u Norveškoj je to strast. Bez obzira kakvi su vani vremenski uvjeti – kiša, tuča, snijeg – Norvežani smatraju kako uživanje na svježem zraku nema alternativu. Zanimljivo je kako je pojam smislio još sredinom 19. stoljeća, veliki pisac Henrik Ibsen.

No, treba reći kako Norvežani imaju i sreće, jer čak i u velikom gradu poput Osla, postoje ogromni prostori za uživanje u prirodi. Također, u državi postoji i Zakon o rekreaciji na otvorenom, koji propisuje da svaki stanovnik ima pravo koristiti zemljišta diljem Norveške za kampiranje, planinarenje, skijanje, biciklizam... Uglavnom, na dalekom sjeveru, itekako se cijeni život – na otvorenom.



