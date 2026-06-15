Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan u potrazi smo za ukusnim jelima koji se pripremaju od šačice sastojaka – tijekom radnog tjedna uživat ćemo u brzopoteznim jelima za čiju pripremu nije potrebno izdvojiti previše vremena, a za vikend ćemo ostaviti hranu koja iziskuje nešto dulju termičku obradu.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s ukusnim kremastim varivom od slanutka. Ovoga tjedna jest ćemo i vrlo jednostavnu, a ukusnu verziju tjestenine s tikvicama, kao i zapečene tortilje s nadjevom od graha i sira.

Za ljubitelje mesa tu je piletina u umaku od senfa, kao i tradicionalno hrvatsko jelo šporki makaruli. U subotu ćemo, pak, složiti brzinski desert od kupovnog lisnatog tijesta i krem sira.

Kremasto varivo od slanutka (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 15.6. - Kremasto varivo od slanutka

Slanutak je odličan izvor bjelančevina biljnog porijekla i prehrambenih vlakana s kojim možete napraviti ukusno kremasto varivo. Ako se poslužite već kuhanim slanutkom iz konzerve, jelo će biti gotovo za otprilike 20-ak minuta. Imamo recept!

Utorak, 16.6. - Tjestenina s tikvicama i maslacem

Finu tjesteninu sa svilenkastim kremastim umakom možete napraviti i bez kapi vrhnja - složite je s kombinacijom maslaca i tikvica koje ćete kuhati sve dok se ne “raspadnu”. Umak aromatizirajte češnjakom i bosiljkom, a okuse produbite s nešto parmezana.

Enfrijoladas (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 17.6. - Piletina u umaku od senfa

Ljubitelje piletine oduševit će ovaj recept za sočna prsa u bogatom umaku od senfa, bijelog vina i limuna. Zvuči kompliciranije nego što zaista jest – jelo je to koje će biti gotovo u svega pola sata, pa se nameće kao idealni izbor za radni tjedan kada nemate puno vremena za pripremu obroka.

Četvrtak, 18.6. - Tortilje s grahom i sirom

Enfrijoladas su tradicionalno meksičko jelo koje se sastoji od kukuruznih tortilja premazanih kremom od graha - najčešće smeđeg ili crnog – te zapečenih u pećnici sa sirom. Možete ih napraviti kod kuće prema ovom receptu.

Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom (Foto: Midjourney)

Petak, 19.6. - Losos

Ispecite losos u fritezi na vrući zrak i postignite savršenu teksturu – riba će iznutra ostati nevjerojatno sočna i mekana, a izvana će dobiti lijepu hrskavu koricu.

Subota, 20.6. - Lisnato s kremastim sirom

Lisnati štapići s krem sirom i vanilijom jednostavan su i brz recept koji ćete obožavati. S kupovnim lisnatim tijestom desert će biti gotov u svega pola sata - uključujući i vrijeme potrebno za pečenje. Ove lisnate štapiće možete servirati kao klasični desert, ali i poslužiti kao doručak uz kavu ili međuobrok.

Nedjelja, 21.6. - Šporki makaruli

U nedjelju ćemo si ostaviti vremena kako bismo pripremili klasički dubrovački recept - šporke makarule. Riječ je o tjestenini prelivenom bogatim mesnim umakom na bazi junetine koja se jede još iz doba Dubrovačke Republike. Treba uložiti nešto vremena za pripremu ovog jela, ali rezultati će se itekako isplatiti.

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