Galerija 0 Ustaljeno pravilo da dame uvijek imaju prednost ne vrijedi u svim slučajevima, a osobito kad je riječ o bontonu u restoranu. Muškarac prvi ulazi u restoran kako bi "istražio nepoznato područje", odnosno snimio situaciju i pronašao odgovarajući stol i prema potrebi pobrinuo se za rezervaciju. Dame imaju prednost prilikom izlaska iz restorana, a oni koji pridrže vrata zaradit će dodatni plus. Kad je riječ o rasporedu sjedenja, muškarčeva je uloga smjestiti se na stranu stola s koje jednostavno može vidjeti konobara i signalizirati mu da donese račun.

U slučaju da vam nešto nije po volji s jelom, pozovite konobara i pristojno, ali bez odgađanja objasnite u čemu je problem. Nemojte previše čekati jer ako počistite tanjur, teže ćete objasniti da vam se jelo ne sviđa.

Odlučite li se za vino, imajte na umu da čašu valja držati za nožicu, a ne trbuh – ne samo zbog otisaka prstiju nego i zbog toga da se vino nepotrebno ne zagrijava.

Zbunjuje li vas količina pribora za jelo, nećete pogriješiti ako uz svaki slijed birate onaj koji je najudaljeniji od vašeg tanjura. Nož se drži u desnoj, a vilica u lijevoj ruci, a kada ste gotovi s jelom, vilicu i nož ostavite da stoje paralelno jedno do drugog. To je jasan znak konobaru da može uzeti vaš tanjur i pribor za jelo sa stola.

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