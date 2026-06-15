Galerija 1 1 1 1 Institut za ekonomiju i mir (eng. Institute for Economics & Peace) objavio je Globalni indeks mira za 2026. godinu s popisom najsigurnijih (i najmanje sigurnih) zemalja na svijetu. Hrvatska se našla na 23. mjestu ljestvice (četiri mjesta niže nego u istom indeksu prošle godine), dok je Slovenija zauzela visoko četvrto mjesto na tom popisu.

Iako je Globalni indeks mira otkrio kako danas postoji više aktivnih sukoba na svijetu nego u bilo kojem znanom razdoblju od Drugog svjetskog rata, po 19 put zaredom najsigurnijom zemljom na svijetu proglašena je ista zemlja – Island.

Ova otočna država u Atlantskom oceanu sa svega 400 tisuća stanovnika ima vrlo nisku stopu kriminala - oružane pljačke praktički da tu ne postoje. Policajci ne nose vatreno oružje dok patroliraju, tek palice, suzavce i elektrošokere.

Ulice Reykjavika vrlo su sigurne (Foto: Shutterstock)

Island nema niti stalnu vojsku. Većina ih doživljava kao pacifiste, iako se za svoju obranu oslanjaju na članstvo u NATO-u.

Malena nacija na sjeveru Europe gradi kulturu međusobnog povjerenja. Primjerice, ako s malom djecom idete u kafić, ovdje je posve normalno – baš kao i u Skandinaviji – da ih ostavite da spavaju u kolicima ispred ugostiteljskog objekta. Nitko se ne boji da će im netko nauditi ili da će biti oteta.

Island je socijalna država s malim razlikama u bogatstvu stanovnika, jednim od najviših životnih standarda i s gotovom nepostojećom stopom nezaposlenosti.

Islanđani vjeruju da će njihovi susjedi pravovaljano reagirati ako se dogodi neka nepredviđena situacija i da će im priskočiti u pomoć. Djeca se potiču od najranije dobi da se igraju vani bez roditeljskog nadzora.

Žene šetaju glavnim gradom po noći bez ikakvog straha da će biti napadnute – što nije slučaj u nekolicini drugih europskih prijestolnica.

Island je zemlja prekrasnih prirodnih ljepota (Foto: Shutterstock)

Zemlja Vatre i Leda skriva neke od najljepših prirodnih krajolika uopće. Istovremeno, priroda je najveća prijetanja Islanđanima i njihovim gostima.

Ovo je područje s jakom seizmičkom aktivnošću u kojoj dolazi do iznenadnih erupcija vulkana i potresa. Iznenadit vas mogu i nepredviđene vremenske neprilike – od snježnih oluja i poledice koje otežavaju stanje na cestama do jakih vjetrova i “valova ubojica” koje mogu pojedince povući u more.

Ne, nije sve na Islandu idilično.

Vrijeme je toliko loše da kada temperatura prijeđe 20 stupnja Celzija, a što se događa najviše 10 dana u godini, mnogi ljudi jednostavno uzmu slobodni dan, a neke tvrtke niti otvaraju tada, pojasnila je jedna Islanđanka na Redditu.

Zemlja Vatre i Leda: 15 zanimljivosti o Islandu koje sigurno niste znali +3