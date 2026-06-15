Više od 100 sportaša iz Europe i Južne Amerike, prepune tribine, vrhunske BMX vožnje, skate session, koncertni spektakl i brojni popratni sadržaji obilježili su 27. izdanje Pannonian Challengea, potvrdivši status Osijeka kao jednog od najvažnijih centara urbane kulture i ekstremnih sportova u regiji.

Pobjednik 27. Pannonian Challengea u BMX disciplini je Jaka Remec iz Slovenije.

“Ovo mi je šesti Pannonian na koji dolazim. Sjećam se prvoga kada sam došao kao klinac i nastupio u BMX junior kategoriji. Velika mi je čast natjecati se i pred prijateljima koji su sa mnom stigli iz Ljubljane ali i pred cijelom osječkom publikom. Unatoč umoru jako sam zadovoljan vožnjom koju sam odradio, a uspio sam napraviti neke trikove po prvi put.”

Drugo mjesto osvojio je Benjamin Daldy iz Francuske, dok je treće mjesto pripalo Juanu Caicedu iz Kolumbije.

Svoju raskoš pokazalo je i žensko BMX natjecanje. Naslov pobjednice pripao je Noémi Molnár iz Mađarske, drugo mjesto osvojila je Luca Landenberger također iz Mađarske, a treća je završila Katarina Kacicova iz Slovačke.

Odlične vožnje obilježile su i INLINE natjecanje u PRO kategoriji koje je publici ponudilo kombinaciju tehničke preciznosti, kreativnosti i atraktivnih trikova. Natjecatelji su pokazali vrhunsku razinu vještine, a pobjednikom ovogodišnjeg INLINE natjecanja proglašen je Joe Atkinson iz Velike Britanije. Drugi je bio CJ Wellsmore iz Australije dok je treće mjesto zauzeo David Balla iz Mađarske.

Galerija 2 2 2 2 Najboljim vozačem ovogodišnjeg skate sessiona proglašen je Marin Atanasov iz Bugarske koji je svojim nastupom oduševio publiku i zasluženo osvojio simpatije okupljenih.

“Ovo je moj peti Pannonian Challenge. Volim biti u Osijeku i posebno mi je iskustvo dijeliti skate park s drugim natjecateljima. Nikada se ne natječem s drugima već sam sa sobom. Iako bi volio ostati ovdje s vama, moram sutra nazad kući jer kreću pripreme za Olimpijske igre. Svima želim poručiti da ne odustaju od svojih snova i da se vidimo i iduće godine na Pannonianu.”

Drugo mjesto u skate sessionu odnio je Marcell Dessewffy iz Mađarske, a treći je bio njegov sunarodnjak Miklos Peller. Best trick osvojio je Miklós Peller za Nollie Double Heelflip.

Tijekom dva dana skate park bio je mjesto susreta sportaša, obitelji, mladih i ljubitelja urbane kulture. Original Skillz Jam, izložbe na dvije lokacije, biciklopopravljaona i after partyji dodatno su upotpunili festivalski program i još jednom pokazali da Pannonian spaja sport, umjetnost i zajednicu.

Pannonian Challenge i ove je godine okupio tridesetak volontera koji su svojim angažmanom u različitim organizacijskim sektorima doprinijeli uspješnoj provedbi festivala. Njihov entuzijazam i predanost prepoznala je Zagrebačka banka, pruživši podršku volonterskom programu i zajednici koja već 27 godina stoji iza Pannoniana. Veliku podršku ovogodišnjem izdanju dao je i Grad Osijek, Osječko-baranjska županija kao i Ministarstvo turizma i sporta.

Veliki povratak koncertnog programa obilježili su nastupi Baby Lasagne, TBF-a i LETa 3 koji su u Dvorani Gradski vrt okupili najvjerniju publiku.

Još jedno izdanje završilo je uz prepune tribine, osmijehe publike i vrhunske sportske nastupe, potvrdivši da Pannonian Challenge nije samo festival ekstremnih sportova, već simbol urbane energije, zajedništva i života grada na Dravi.

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