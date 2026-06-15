Galerija 0 0 0 0 Ogrozd, višegodišnja grmolika biljka s prepoznatljivim sitnim plodovima zelene, žute, crvene ili ljubičaste boje, karakterističnog osvježavajućeg okusa, danas ne uživa popularnost koju je umao prije nekoliko desetljeća. Ali ogrozd je prava riznica hranjivih tvari i jedan od najboljih primjera kako priroda u sitne plodove pakira prave vitaminske bombe.

Ogrozd (Ribes uva-crispa) pripada porodici ogrozdovki, a uspijeva u umjerenim klimatskim područjima. Grm može narasti do oko jednog i pol metra visine te je poznat po svojoj otpornosti na hladnoću. Plodovi dozrijevaju tijekom ljeta, najčešće od lipnja do kolovoza, ovisno o sorti i klimatskim uvjetima.

Zašto je ogrozd zdrav?

Ogrozd je niskokalorično voće bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima. Posebno se ističe sadržajem vitamina C koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava i pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Osim vitamina C, ogrozd sadrži prehrambena vlakna koja podržavaju zdravu probavu, kalij koji pridonosi održavanju normalnog krvnog tlaka, vitamine A i E važne za zdravlje kože i vida te antioksidativne spojeve poput flavonoida i polifenola.

Zahvaljujući kombinaciji vlakana i niskog udjela kalorija, ogrozd može biti dobar izbor za osobe koje žele održavati zdravu tjelesnu težinu ili obogatiti prehranu nutritivno vrijednim namirnicama.

Kako uvrstiti ogrozd na kućni meni?

Iako se najčešće jede svjež, ogrozd je vrlo svestrana namirnica koja se lako uklapa u brojne recepte. Ako imate veću količinu plodova, ogrozd se može zamrznuti i koristiti tijekom cijele godine za pripremu smoothieja, kompota ili deserata.

Dodajte ga doručku

Svježi plodovi mogu obogatiti zobenu kašu, jogurt ili smoothie. Njegova blaga kiselost daje osvježavajuću notu i dobro se slaže s bananama, jagodama i borovnicama.

Pripremite domaći džem

Ogrozd je izvrstan za izradu džemova, marmelada i voćnih namaza. Prirodna kiselost pomaže u postizanju uravnoteženog okusa bez potrebe za velikim količinama šećera.

Pripremite slastice

Pite, kolači, muffini i voćni crumble samo su neki od načina na koje možete iskoristiti ovu voćku. Posebno se dobro slaže s vanilijom i cimetom.

Dodajte ga salatama

Svježi ogrozd može biti zanimljiv dodatak ljetnim salatama sa svježim sirom, mekim sirevima, orašastim plodovima i lisnatim povrćem.

Cesta smrti koju su izgradili zatvorenici: Je li ovo najopasnija prometnica na svijetu? +1