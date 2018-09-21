Galerija 1 1 1 1 Zapadni dio Bolivije planinsko je područje Anda, a istočni nizinski prekrivaju kišnim šumama. No osim po netaknutoj prirodi, Bolivija je nadaleko poznata i po neobičnoj turističkoj atrakciji - Cesti smrti, koja se smatra jednom od najopasnijih cesta na svijetu. Nazivaju je i cestom sudbine ili grobova. Prometnica povezuje La Paz i Coroico i jedna je od rijetkih koje spajaju prašumu Amazone i Yungas, sjevernu regiju Bolivije te njezin glavni grad. Izgrađena je 1932. godine, a napravili su je zatvorenici.

Cesta dugačka oko 60 kilometara godišnje zna uzeti i po 300 života, a dok nije sagrađena alternativna prometnica žrtve su bile i veće. Jedna od najtežih nesreća zbila se 1983. godine kad je više od stotinu ljudi poginulo kad se autobus stropoštao u provaliju. Za savladavanje oštrih zavoja i vijuganje planinom bez zaštitne ograde potrebna je velika koncentracija jer s pada od šestotinjak metara izgledi za preživljavanje su mizerni. Oko 3600 metara nadmorske visine prolazi se u nekoliko sati po cesti širokoj jedva 3 metra, a drastične su i razlike u temperaturi.

Bolivijska cesta smrti - 3 (Foto: Shutterstock)

Ne pomažu niti kamioni, zaprežna kola ni biciklisti, osobito kad nastupi magla ili kiša pomiješana s blatom. Već godinama se na Cesti smrti organizira spuštanje biciklom, a danas njome prođe oko 25.000 ljubitelja adrenalina.

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