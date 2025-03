Homo floresiensis, ili čovjek s otoka Flores, poznat pod nadimcima Hobit i Flo, drevna je homininska vrsta za koju se smatralo da je izumrla. No, na udaljenom indonezijskom otoku pojavili su se dokazi koji sugeriraju da je možda još uvijek živa. Antropolog Gregory Forth smjelo je izjavio kako ta mala, čovjekolika bića možda još uvijek lutaju gustim šumama Floresa – i time izazvao raspravu među stručnjacima iz cijelog svijeta. Njegova teorija temelji se na fosilnim otkrićima koja nalikuju ostacima Homo floresiensisa.

Ključno otkriće

Naime, tim istraživača predvođen arheologom Mikeom Morwoodom sa Sveučilišta Wollongong u Australiji 2004. godine otkrio je sićušnu lubanju u špiljama Liang Bua. Stručnjake je zapanjila činjenica da ti ostaci iznenađujuće sliče onima Homo floresiensisa, vrste koju karakteriziraju niski rast i jedinstvena građa tijela. Otkriće je potaknulo žustru raspravu o njihovim evolucijskim korijenima i pitanju do kada su uopće postojali. Dok većina znanstvenika pretpostavlja da je vrsta izumrla prije nekoliko tisuća godina, Forth tvrdi drukčije.

Flores - 4 (Foto: Shutterstock)

Mistična bića

Lokalne legende opisuju neobična bića koja hodaju uspravno, govore nepoznatim jezikom i izbjegavaju kontakt s ljudima, a navodno su ih neki otočani susretali i u novije vrijeme. To upućuje na mogućnost da Hobiti s otoka Flores nisu nikada u potpunosti nestali – barem tako smatra Forth, koji se poziva na arheologiju i antropologiju, spajajući fosilne dokaze s narodnim predajama. U svojem istraživanju oslanja se i na svjedočanstva pripadnika domorodačkog naroda Lio, koji žive u nepristupačnim planinskim predjelima otoka, gotovo u potpunosti izolirani od suvremene tehnologije. Forth je razgovarao s više desetaka ljudi čije izjave vode do zaključka da Hobiti možda nisu izumrli prije 12 tisuća godina, kako su ranija istraživanja pokazala.

Flores - 2 (Foto: Shutterstock)

Nova znanja?

"Znanost bi trebala biti otvorena za nove mogućnosti", tvrdi Forth i naglašava kako folklor ponekad može sačuvati odjeke stvarnih povijesnih događaja. Da lokalni opisi odgovaraju Homo floresiensisu, potvrđuje i Mike Morwood.

„Za akademske znanstvenike, pojava Homo floresiensisa je problematična jer se javlja vrlo kasno u geološkom zapisu, dugo nakon pojave modernih ljudi. Naš prvi instinkt jest smatrati da su majmunoliki ljudi s Floresa potpuno izmišljeni. No, uzimajući u obzir razgovore s pripadnicima naroda Lio, nisam našao dobar razlog da to mislim. Ono što su mi ispričali o tim bićima, uz dodatne dokaze, u potpunosti je u skladu s mogućnošću da je ova vrsta hominina preživjela ili da je izumrla tek unutar posljednjih 100 godina", ispričao je Forth za The Brighter Side.

Forthova revolucionarna istraživanja otvaraju nova pitanja o homininskoj evoluciji u Indoneziji, ali i šire, a tek će nova saznanja možda rasvijetliti misterije ovog udaljenog indonezijskog otoka.

