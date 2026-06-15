Hrvatska turistička zajednica objavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima proslavljeni holivudski glumac John Malkovich, piše DNEVNIK.hr.
"Kada priznati glumac otkrije svoje hrvatske korijene, započinje neočekivano putovanje. Ono što počinje kao uobičajeni turistički video ubrzo se pretvara u nešto sasvim drukčije – duboko osobno istraživanje zemlje oblikovane stoljećima povijesti, spektakularnim krajolicima, povijesnim gradovima, živopisnim otočnim životom, vrhunskom gastronomijom i nezaboravnim osobama", naveli su iz turističke zajednice u opisu videa.
Spot, u čijoj je izradi sudjelovao Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, gledatelje vodi od dubrovačkih zidina i Jadranskog mora do istarskih vinograda, zagrebačkih ulica i slavonskih ravnica. Inače, Malkovich je u svibnju ove godine primio hrvatsko državljanstvo. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u SAD iz Ozlja, piše DNEVNIK.hr.
Nakon što je spot objavljen, mnogi su na društvenim mrežama komentirali da je to najbolji spot Hrvatske turističke zajednice dosad. Drugačiji pristup i poznato lice donijeli su svježinu u inače slične promotivne spotove. Sviđa li se i vama novi spot – pišite nam u komentarima i glasajte u anketi.