Hrvatska turistička zajednica objavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima proslavljeni holivudski glumac John Malkovich, piše DNEVNIK.hr .

"Kada priznati glumac otkrije svoje hrvatske korijene, započinje neočekivano putovanje. Ono što počinje kao uobičajeni turistički video ubrzo se pretvara u nešto sasvim drukčije – duboko osobno istraživanje zemlje oblikovane stoljećima povijesti, spektakularnim krajolicima, povijesnim gradovima, živopisnim otočnim životom, vrhunskom gastronomijom i nezaboravnim osobama", naveli su iz turističke zajednice u opisu videa.

Spot, u čijoj je izradi sudjelovao Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, gledatelje vodi od dubrovačkih zidina i Jadranskog mora do istarskih vinograda, zagrebačkih ulica i slavonskih ravnica. Inače, Malkovich je u svibnju ove godine primio hrvatsko državljanstvo. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u SAD iz Ozlja, piše DNEVNIK.hr .

Nakon što je spot objavljen, mnogi su na društvenim mrežama komentirali da je to najbolji spot Hrvatske turističke zajednice dosad. Drugačiji pristup i poznato lice donijeli su svježinu u inače slične promotivne spotove. Sviđa li se i vama novi spot – pišite nam u komentarima i glasajte u anketi.