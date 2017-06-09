Bijela jagoda nesvakidašnja je vrsta voća. Karakterizira ju bijela boja ploda i crvene sjemenke, dok okus varira ovisno o podvrsti kultivara. Najrjeđi je među njima White Jewel, odnosno bijeli dragulj, koji se tradicionalno uzgaja u Japanu.



Treba imati na umu da je uzgoj prilično kompliciran, a zbog bijele boje ploda sve se nesavršenosti jasnije vide. Upravo zbog toga po punoj cijeni proda se tek desetina od onoga što se uzgoji. Zbog specifične proizvodnje voće je dostupno samo u određenom dijelu Zemlje Izlazećeg Sunca te ima veću cijenu od uobičajenih bobica. Za jedan komad može se tražiti i do 10 eura pa sami izračunajte koliko bi mjerica ovih bijelih dragulja došla. Još da se prodaju u Hrvatskoj, vrijednost bi im odmah dvostruko narasla.



