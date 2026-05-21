Novi okus donosi dodatnu energiju i egzotičan twist u postojeći asortiman, ciljajući potrošače u potrazi za novim i drugačijim iskustvima.

Sensation već godinama nije samo piće nego i brend koji živi internet kulturu zajedno sa svojom ekipom. Kroz više od pet godina komunikacije na društvenim mrežama izgradio je prepoznatljiv karakter — opušten, duhovit i uvijek spreman našaliti se, čak i na vlastiti račun. Upravo zato mlađe generacije Sensation ne doživljavaju kao klasičan brend, nego kao dio svog everyday vibea.

Taj isti pristup nastavlja se i kroz novu kampanju “Senzacija na svakom jeziku”, koja na tipično Sensation način jednu malu “krizu identiteta” pretvara u glavnu zvijezdu priče. Naime, tijekom istraživanja tržišta pokazalo se da potrošači brend podjednako zovu Sensation i — Senzacija. Umjesto da to pokušava ispraviti, brend je odlučio zabaviti se situacijom i pokazati da ime zapravo nije ni važno dok je okus prepoznatljiv.

U novom spotu Sensation vodi gledatelje na brzo, pomaknuto putovanje kroz različite zemlje i jezike, gdje se naziv brenda stalno mijenja, ali njegov refreshing karakter ostaje isti. Poruka kampanje je jednostavna: možeš ga zvati kako god želiš, ali Sensation uvijek ostaje — senzacionalan.

Uz novu kampanju, Sensation donosi i konkretne novitete u svojoj ponudi. Kultna povratna staklena boca sada dolazi u većem formatu od 0,33 L, što znači čak 33 % više omiljenog osvježenja. Novi format postupno zamjenjuje dosadašnju bocu od 0,25 L i bit će dostupan u svim postojećim okusima — limeta kiwano, bazga limun i limunska trava — ali i u potpuno novom okusu Mango Marakuja.

Nova Sensation Mango Marakuja kombinira tropske note manga i marakuje s laganim citrusnim twistom limuna i naranče, stvarajući okus koji je istovremeno egzotičan, lagan i ultra osvježavajuć. Kao i ostatak Sensation ekipe, baziran je na prirodnoj mineralnoj vodi i prirodnim aromama, bez umjetnih bojila.

Novi okus dostupan je u PET pakiranjima od 0,5 L i 1,5 L te u novoj povratnoj staklenoj boci od 0,33 L — za sve koji žele malo više refreshanja u svakodnevici.

S novom kampanjom, većim pakiranjem i novim okusom, Sensation nastavlja raditi ono što najbolje zna — donositi osvježenje s karakterom i ostati brend koji kuži svaku generaciju.