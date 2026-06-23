Hrvatska, ali i svijet sasvim ozbiljno doživljavaju nogomet i navijanje, čak i kada na prvi pogled djeluju neozbiljno. Lude tradicije koje prakticiraju ljubitelji nogometa ne izumiru, a među onima koje su nam privukle pozornost ima, blago rečeno, svega.

Goli nogomet vikendom

Svake nedjelje diljem Brazila nogometni zaljubljenici izlaze na ulice, plaže i igrališta kako bi igrali takozvani pelada (goli) nogomet. Igraju ga bosonogi, često ofucanim - golim loptama, jednako strastveno kao Hrvati picigin.

Orlov let

U Benfici, najvećem portugalskom nogometnom klubu, žive maskote: orlovi Vitória, Gloriosa i Luz, prije utakmica kruže iznad stadiona i podižu atmosferu među navijačima. Orlovi nose vrpce u bojama kluba, a slijeću na grb Benfice. Odvede li vas put u Lisabon, Stadion svjetla možete obići s vodičem i posjetiti orlove.

Razmjena dresova

Nogometaši redovito razmjenjuju dresove s protivnicima nakon utakmice, čak i nakon žestokih i napetih susreta. Vjeruje se da je običaj započeo 1931. godine nakon što je Francuska prvi put pobijedila Englesku. Oduševljeni Francuzi zamolili su Engleze za dresove kao uspomenu, a oni nisu imali ništa protiv. Prva razmjena dresova na Svjetskom prvenstvu zabilježena je 1954. godine.

Vuvuzela

Ako ste se rodili dovoljno rano, sigurno se sjećate prodornih vuvuzela, instrumenta čiji je zvuk obilježio Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici. Vuvuzela je jedan od najprepoznatljivijih simbola južnoafričke navijačke kulture. Iako se njezino podrijetlo osporava, neki istraživači povezuju je s tradicijama crkve Shembe. Zvuk vuvuzela više neće parati uši na svjetskim prvenstvima - FIFA ih je u međuvremenu zabranila, zajedno sa zračnim trubama, zviždaljkama i laserskim pokazivačima.

Vikinški gromoglasni pljesak

Vikinški gromoglasni pljesak navijački je poklič koji ne treba puno objašnjavati. Radi se o uzvicima iz petnih žila koji se ponavljaju u pravilnim razmacima, sve brže i glasnije, praćeni pljeskanjem. Iako su ga koristili navijači različitih klubova, svjetsku je popularnost stekao tijekom Europskog prvenstva 2016., kada su ga navijači islandske reprezentacije predstavili kao svoj prepoznatljivi vikinški pljesak ili vulkanski pljesak, uz karakterističan uzvik huh.

Skok za ekipu

Navijači okrenu leđa terenu, zagrle se preko ramena i sinkronizirano poskakuju. Tradicija je nastala među navijačima Lecha Poznańa, a proslavili su je navijači Manchester Cityja nakon međusobnog susreta u Europskoj ligi 2010. godine.

Neprestano bubnjanje u Južnoj Americi

Navijačke skupine u Argentini, Brazilu i Urugvaju poznate su po tome što pjevaju i bubnjaju tijekom svih 90 minuta utakmice, bez obzira na rezultat. Atmosfera često više nalikuje karnevalu nego sportskom događaju.

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