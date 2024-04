Nogomet i more, ki to more platit. Dvije najveće ljubavi Hrvata na nekim su mjestima Lijepe Naše blizu - baš kao u pjesmi. Stadioni i nogometna igrališta tik do mora izgledaju fantastično iz svake perspektive, često krase papirnate i digitalne stranice svjetskih sportskih i turističkih medija, a ne znamo jedino računa li se gol ako lopta uđe u ribarsku mrežu. Možda samo ako ribar navija za protivnički klub?

Stadion Kantrida, Rijeka

Riječki stadion već više od stotinu godina stoji na mjestu napuštenog kamenoloma, s jedne strane pod stijenom, a s druge nad morem. Sagrađen je 1912., a iste je godine ovdje odigrana i prva utakmica u kojoj je domaća Viktorija slavila nad pobjedu nad Prvim hrvatskim građanskim športskim klubom iz Zagreba.

Stadion na Kantridi bio je prvo igralište "pravih" dimenzija na području čitavog Primorja, Istre i Gorskog kotara. Godine 1957. postavljena je trava, 1975. reflektori, a 1999. na svim tribinama postavljena su sjedala i stadion tada dobiva svoj kapacitet od deset tisuća i šesto – sjedećih – mjesta. Posljednjih godina Kantrida čeka novo ruho te se ne može sa sigurnošću kazati kada će se legendarni stadion potpuno vratiti u život.

Nogometno igralište Blato, Rab

Nogometno igralište Blato u Rabu s pogledom na stari grad i njegova četiri zvonika domaći je teren kluba NK Rab. Prije nekoliko je godina igralište obnovljeno, pa uz sjajnu lokaciju nudi i odlične uvjete za treniranje. Nogometno igralište Blato od poluotoka dijeli rapska luka, a njegov atraktivan položaj s prekrasnim pogledom vole iskoristiti i organizatori raznih događanja jer svaki koncert zvuči malo bolje s ovakvom fantastičnom scenografijom u pozadini.

Igralište Svetog Mihovila, Sutomišćica

Nedavno uređeno igralište Svetog Mihovila u malenoj Sutomišćici na Ugljanu proglašeno je jednim od najljepših nogometnih igrališta na svijetu. Igralište "na Foši" domaći je teren kluba NŠK Sveti Mihovil, koji dijele dva mostom povezana otoka – Ugljan i Pašman. Travnjak na Foši dimenzija je 90 x 45 metara pa ne može biti domaćin međunarodnim utakmicama, ali napreduje se kako se može. Za početak momci iz mjesta moći će više uživati u utakmicama jer s novopostavljenom ogradom više neće trebati patrolirati u barkama za vrijeme utakmice – i vraćati loptu.

Stadion Batarija, Trogir

Stadion Batarija kuća je NK Trogir, koji u svome imenu nosi godinu 1912., kada je osnovan njegov prethodnik. Ovaj posebni stadion s jedne strane "izlazi" na more, a s ostale tri okružen je kulturno-povijesnim znamenitostima. Na sjevernoj i južnoj strani stadiona nalaze se tvrđava Kamerlengo i kula sv. Marka, a na zapadu je šesterokutni Marmontov glorijet. Ovo atraktivno igralište često se možet pronaći na popisima najljepših sportskih igrališta na svijetu.

Nogometno igralište Križna Luka, Hvar

I na otoku Hvaru nogometna tradicija živi više od stoljeća. Godine 1939. na Hvaru je postojala Hrvatska sportska zajednica otoka Hvara s čak šest nogometnih klubova, a 1972. osnovana je i Forska (Hvarska) nogometna liga. Stadion u dnu Križne luke koji se nastavlja na žalo i nevjerojatno je fotogeničan, dom je NK Hvar iz grada Hvara koji se natječe se u 2. Županijskoj i naravno, Forskoj ligi, koju domaći vole zvati "Drugom najjačom otočkom ligom na svijetu".

