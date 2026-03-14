Jeste li se ikada pitali kako nas stranci doživljavaju kada dođu u posjet i vide naše male rituale? Na internetskoj stranici Royal Croatian Toursa svojedobno je objavljen članak s neočekivanim popisom – 25 stvari koje rade samo Hrvati, ali od tada se ništa nije promijenilo. Napisali su ga stranci hrvatskog podrijetla. U nastavku teksta provjerite ima li štogod čudno na popisu te radite li nešto od navedenih stvari.



1. Hrvati nikad ne sjede direktno na betonu

Između betona i pozadine uvijek se treba naći neki tanki sloj zaštite – od novinskog papira preko plastičnih vrećica do kapa i rukavica.



2. Hrvati uvijek nose potkošulju

Bez obzira na to je li riječ o djeci, odraslim ženama ili muškarcima, Hrvati uvijek nose potkošulje i umeću ih u hlače kako bi zaštitili leđa i bubrege.

3. Hrvati uvijek moraju imati pokrivene bubrege

Hrvati ne otkrivaju stražnji dio leđa jer žele zaštiti bubrege. Boje se da bi razotkrivanje bubrega dovelo do zatajenja rada tog organa ili nekih drugih fatalnih posljedica.



4. Hrvati uvijek nose papuče

Hrvati uvijek nose papuče, bez obzira na spol i godine. Ne vjeruju da je nošenje čarapa dovoljna zaštita od bolesti, a bosonogo hodanje ravno je smrtnoj presudi.



5. Propuh je ilegalan u Hrvatskoj

Hrvati nikad i ni pod koju cijenu ne otvaraju dva nasuprotna prozora, odnosno prozor i vrata kako bi izbjegli stvaranje propuha. Propuh je gotovo ilegalan u Hrvatskoj.



6. Hrvati psuju

Hrvati psuju, i to često. Psuju čak i stare gospođe kad se vrate iz trgovine, a onda se sjete da su nešto zaboravile kupiti.





7. Hrvati jedu juhu na početku obroka

Hrvati nikad ne jedu juhu kao samostalan obrok. Juhom se započinje obrok, a nakon nje slijedi neko konkretnije jelo.

8. Preko tjedna moraju pojesti nešto na žlicu

Barem jednom u tjednu na jelovniku u hrvatskom domaćinstvu naći će se neko varivo koje se jede na žlicu. Hrvati vjeruju da jela na žlicu pomažu njihovoj probavi.



9. Hrvati često koriste čačkalice

Nakon mesnog jela obvezno se koriste čačkalice. Čačkalice koriste mala djeca, odrasli ljudi, čak i 80-godišnjaci. Pristojno je rukom pokriti usta kada čačkate zube.



10. Hrvati suše kosu fenom

Svi Hrvati koriste sušilo za kosu, čak i muškarci s kratkom kosom. Dopustiti da se kosa sama osuši na suncu dopušteno je samo tijekom najtoplijih dana u ljeto.



