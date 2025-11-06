Inspirirali smo se temom na Redditu o stvarima koje su toliko poskupjele da ih se više ne isplati plaćati i pitali Hrvate čega su se oni odrekli u posljednjih nekoliko godina.

Šišanje kod frizera

Počeo sam se šišati s mašinicom kod kuće tijekom pandemije kada su frizeri zatvorili svoje salone. I dalje to činim. Prije nekoliko godina šišanje me koštalo 30 kuna, sada moj frizer u kvartu naplaćuje istu stvar 20 eura, otkriva nam Tin.

Fast food

Ne da mi se kuhati nakon napornog radnog dana na poslu. Prije bih otišla s klincima u neki fast food restoran i uzela neki brzi obrok za sve nas. Danas mi se to uopće ne isplati. Brza hrana više nije jeftina. Cijene su se udvostručile u odnosu na 2020. Radije napravim sendviče za večeru, i zadržim svoje novce, kaže nam Mihaela.

Karte za koncerte

Poseban je filing slušati omiljenog izvođača uživo na koncertu. Ali plaćati 60-70 eura da bih sjedio u zadnjem redu tribina u ogromnoj dvorani i gledao koncert na velikom ekranu? Ne, hvala, kaže nam Tomislav.

Putovanja preko agencija

Sjećam se da smo prije 10 godina putovali isključivo s agencijama. Uplatili bismo novce agenciji i prepustili im da nam odaberu način prijevoza, hotel, stvari koje ćemo razgledavati i slične stvari. Sada znam da mogu puno novca uštedjeti ako si sam bukiram prijevoz i hotel. Treba samo malo biti fleksibilan s vremenom putovanja i znati gdje tražiti dobru akciju, ističe Marko.

Pretplata na glazbene streaming servise

Nekad smo glazbu kupovali jednom – na kazetama, CD-ovima i MP3-icama i slušali je zauvijek, ili barem dok se medij nije izlizao, sa smiješkom kaže Darija. Sada glazbu unajmljujemo – na mjesečnoj bazi preko streeming servisa. Meni se ne isplati za to plaćati, dodaje. Kad mi se sluša glazba odem na YouTube i slušam što želim besplatno. Ne smetaju mi čak niti reklame.

Kolači i torte iz slastičarnice

Kad slavimo nečiji rođendan radije sama napravim tortu i kolače nego da je kupim u slastičarnici. Jeste li vidjeli koliko koštaju kolači? Pa to je bezobrazno skupo, povjerila nam je Marina.

Alkoholna pića u kafićima

Pola litre piva za četiri i pol eura u kafiću? Hvala, ali draže mi je kupiti pivo u dućanu i popiti ga doma s prijateljima za tri do četiri puta manje novaca, otkriva nam Dinko.

Odlazak u kino

Šokirala sam se kada sam shvatila da kino ulaznica sada košta 9 eura?! Radije film pogledam kod kuće, ljepše mi je tako, priznaje Maja.

Kupovina knjiga

Volim čitati krimiće, ali stvarno su pretjerali s cijenama knjiga. Radije se strpim i pričekam svoj red u lokalnoj knjižnici za naslov koji želim pročitati. Godišnja članarina nekad je bila 50 kuna, a danas je 7 eura. Svaka čast što je nisu digli, ističe Anamarija.

Novi automobili

Nekad nisam htio voziti rabljene automobile, ali sada su novi nepojmljivo skupi. Ne pada mi napamet plaćati te cijene, zaključuje Branimir.

Što je toliko poskupjelo u posljednjih nekoliko godina da odbijate plaćati visoke cijene? Pišite nam u komentarima ispod teksta.

