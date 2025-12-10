Galerija 23 23 23 23 Obnovljeno Strossmayerovo šetalište donosi najzvjezdaniju adventsku priču s pogledom na grad, obilježavajući tako završetak rekonstrukcije jedne od najljepših zagrebačkih šetnica i vraćanje sjaja Gornjem gradu.

S naglaskom na ambijentalni ugođaj i starogradsku atmosferu, nakon parka Bele IV i parka Ribnjak, Mjesečev vrt ove se godine smjestio duž netom revitaliziranog zapadnog dijela Strossmayerovog šetališta, poštujući svojim uređenjem povijesni značaj lokacije.

Na najljepšoj promenadi u Zagrebu, umjetničke instalacije hrvatskih umjetnika mlađe generacije (Matej Vuković, Tomislav Hršak, Jelena Petric) zasjale su u pratnji tisuća lampica, pretvorivši ovu gornjogradsku šetnicu u pravo malo umjetničko djelo i jednu sasvim drugačiju božićnu bajku. Ovogodišnji postav koji prati prostorni koncept šetališta potpisuje Umjetnost za grad (Ana Mikin).

Stoga, ovoga Adventa Zagreb ne propustite prošetati omiljenim gradskim šetalištem i pogledati kako izgleda u novom ruhu, a usput zastanite ispod zvjezdanih krošnji, zakoračite u svijet magičnog Mjesečevog cvijeća te sjednite na Mjesec i poželite posebnu želju. Uživajte u intimnom i romantičnom ugođaju ovog čarobn​og mjesta!

No to nije sve – Mjesečev vrt je mjesto dobrih želja i čarolije koju treba dijeliti! Zato zapratite @mjesecevvrt na Instagramu, podijelite svoj trenutak na Mjesecu, pogled u zvjezdanu krošnju ili susret s Mjesečevim cvijećem i proširite njihovu čaroliju uz #MjesecevVrt i #AdventZagreb.

M​jesečev vrt dio je programa ovogodišnjeg ​Adventa Zagreb koji se​ održava u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i u suradnji s Gradom Zagrebom ​do 7. siječnja 2026. godine. Više informacija dostupno je na: www.​adventzagreb.hr.

