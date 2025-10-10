Galerija 5 5 5 5 Aureum Estate izgleda poput živog umjetničkog djela. U stvarnosti riječ je o luksuznoj privatnoj rezidenciji koja se planira graditi u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima za milijardera, a koju je osmislio Jacob Arabo.



Uzbekistanski proizvođač luksuznih satova i nakita sa stalnom američkom adresom i osnivač tvrtke Jacob & Co dizajnirao je luksuzni prostor u suradnji s 14 dizajnera i osam arhitekata.



On bi se trebao prostirati na 3900 četvornih metara i tri etaže s pogledom na golf teren Dubai Hills, a koji je udaljen svega nekoliko minuta od najviše zgrade na svijetu.

Glavna spavaća soba u raskošnoj rezidenciji Aureum Estate (Foto: Profimedia)

Aureum Estate trebao bi obuhvaćati sedam spavaćih soba, devet kupaonica i dvije profesionalne kuhinje. U sklopu rezidencije treba se naći spa centar, kino dvorana, teretana, kućni bar, lounge za pušenje cigara, soba za biljar, bazen, kao i garaža za veliku kolekciju superautomobila.



Svaki kutak rezidencije trebao bi biti ispunjen unikatnim namještajem, ručno obrađenim talijanskim mramorom, kristalnim lusterima i drugim luksuzima. Trebao bi imati i vanjski sustav klimatizacije koji bi održavao temperature ugodnima čak i za najvećih vrućina.

Kućni bar (Foto: Profimedia)

Ne čudi stoga što se vrijednost Aureum Estatea procjenjuje na 129 milijuna eura.



Svaki materijal, linija i svaki prostor odražava beskompromisnu izradu i vizionarski dizajn. Ovo nije samo dom, ovo je impresivno iskustvo u kojem se spajaju umjetnost, inovacija i luksuz, izjavio je Jacob Arabo.



Kako bi Aureum Estate u Dubaiju trebao izgledati kada bude završen, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Podzemni tunel vodi direktno do privatne plaže: Ovako izgledaju kuće u "ulici" u kojoj žive najbogatiji ljudi na svijetu +1