Galerija 13 13 13 13 U Dohi sam bio nekoliko puta, i to uvijek ciljano i s namjerom da upoznam grad, njegov ritam i svakodnevicu, a ne samo kratko između letova. I upravo zato mi je uvijek pomalo žao kada vidim koliko ljudi Dohu doživljava samo kao “transfer točku”. Svjestan sam da mnogima Katar nije prva asocijacija na putovanje, ali baš zato vrijedi dati mu priliku, barem na layoveru. Jer Doha itekako zna iznenaditi.

Ako imate 24 ili 48 sati između letova, nemojte ih provesti na aerodromu. Iskoristite ih za upoznavanje grada, a ako vam se svidi, vrlo je moguće da ćete se, kao i ja, poželjeti vratiti na dulje.

Ako imate 24 sata: klasična Doha u jednom danu

Ako vam je na raspolaganju samo jedan dan, fokusirajte se na obalu, staru jezgru i kulturne znamenitosti. Jutro započnite u Muzeju islamske umjetnosti, koji me već pri prvom posjetu ugodno iznenadio, i postavom i pogledom na grad. To je jedno od onih mjesta gdje lako izgubite pojam o vremenu.

Nakon toga prošećite Cornicheom, šetnicom uz more, gdje se najbolje vidi kontrast Dohe: tradicionalne brodice, neboderi, obitelji na pikniku i poslovni ljudi u odijelima, sve na istom mjestu. Za ručak se isplati svratiti u Msheireb, modernu četvrt s odličnim restoranima i ugodnom atmosferom. Tamo sam često pronalazio dobre i cjenovno pristupačne opcije. Ako želite okusiti pravu arapsku hranu, preporučujem vam restoran Damascus koji se nalazi u samom središtu Souq Waqifa.

Popodne i večer rezervirajte za Souq Waqif. Prvi put sam se tamo doslovno izgubio među uličicama jer Souq Waqif je mjesto na koje dođete bez plana, a vrlo se brzo izgubite među štandovima sa začinima, parfemima i rukotvorinama, zvukovima arapske glazbe i pozivima trgovaca, sjednete na čaj od mente u nekom skrivenom kutku i shvatite da ste, sasvim neprimjetno, nekoliko sati proveli uronjeni u autentičnu, živu i toplu atmosferu Dohe.

Ako imate 48 sati: upoznajte više slojeva grada

S dva dana već možete vidjeti puno više od razgledničke Dohe. Drugi dan započnite u Nacionalnom muzeju Katara, koji na moderan i vrlo emotivan način prikazuje povijest zemlje. Iako sam mislio da ću ostati sat vremena, svaki put bih se tamo zadržao puno dulje.

Nakon toga se isplati otići u Katara Cultural Village, gdje se često održavaju kulturna događanja, izložbe i koncerti. To je jedno od rijetkih mjesta gdje se zaista osjeti kreativna strana Dohe. Popodne provedite na The Pearlu, umjetnom otoku s marinama i šetnicama, idealnom za opuštanje. Ondje sam često imao osjećaj da sam na nekoj mediteranskoj rivijeri, samo s palmama i pustinjskim zrakom.

Ako imate vremena i volje, pustinjski safari je iskustvo koje se pamti. Tišina dine u zalazak sunca i noć pod zvijezdama potpuno su drugačiji svijet od gradske vreve.

Ako ostajete dulje: luksuz, plaže i skrivena lica Dohe

Ako u Dohi ostajete dulje od dva dana, isplati se proširiti istraživanje i na luksuznije i opuštenije dijelove grada, poput hotela Kempinski na The Pearlu, gdje možete popiti kavu ili koktel uz more i osjetiti “resort” atmosferu, zatim posjetiti Villaggio Mall s njihovom verzijom Venecije i vožnjom gondolama, opustiti se na plažama Katara Beacha ili Al Wakrah Beacha, istražiti umjetničke galerije u Msheirebu, provesti poslijepodne u Aspire Parku, otići na izlet do mangrova u Al Thakhiri ili rezervirati spa i wellness tretman u nekom od vrhunskih hotela, jer Doha, kad joj date malo više vremena, otkriva cijeli niz lica, od urbanog luksuza do mirne pustinjske i obalne atmosfere.

Praktični savjeti za kratki boravak

Za izlazak iz aerodroma idealno je imati barem 8 do 10 sati između letova. Vizni režim je povoljan za većinu europskih putnika, a grad je izuzetno siguran i organiziran. Odijevajte se umjereno, nosite laganu jaknu zbog klimatizacije (i kada je vani 40 stupnjeva, prostori koji su na zatvorenom mogu biti ipak malo hladni) i uvijek imajte bocu vode pri ruci. Internet je brz, a Wi-Fi dostupan gotovo svugdje.

Zračna luka Hamad udaljena je svega 15 do 20 minuta od centra grada, što Dohu čini jednom od najpristupačnijih metropola za kratki boravak. Metro je moderan, klimatiziran i izuzetno jednostavan za korištenje, a crvena linija vodi direktno prema središtu grada.

Uber i taksiji su povoljni i pouzdani, pa su dobra opcija ako ste umorni od leta ili imate ograničeno vrijeme. Osobno sam često kombinirao metro danju i Uber navečer, pogotovo nakon dugih večera na souqu.

Iako Doha mnogima nije prva ideja za putovanje, iz vlastitog iskustva mogu reći da je riječ o gradu koji vas lako “uvuče”. Meni je svaki posjet završio s mišlju da bih tamo mogao ostati još barem nekoliko dana. Zato, ako imate layover, iskoristite ga. Izađite, prošećite, pojedite nešto na souqu, pogledajte zalazak sunca uz zaljev.

A ako vam se svidi, razmislite i o duljem boravku.

