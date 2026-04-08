Galerija 0 0 0 0 U blizini New Delhija, preciznije u mjestu Jewar, oko 80 kilometara jugoistočno od indijske prijestolnice, svečano je otvorena prva faza jednog od najambicioznijih zrakoplovnih projekata u Južnoj Aziji, Međunarodne zračne luke Noida. Prije više od četiri godine indijski premijer Narendra Modi ondje je postavio kamen temeljac, a i na samom otvorenju istaknuo je koliko mu znači što je sudjelovao u oba ključna trenutka njegove realizacije. Noida bi trebala početi s radom u trenutku kada aviokompanije diljem svijeta otkazuju letove zbog nestašice i rasta cijena zrakoplovnog goriva uzrokovanih ratom u Iranu, o čemu više možete doznati ovdje .

Noida International Airport (oznaka DXN) smještena je u širem području Delhija, u saveznoj državi Uttar Pradesh, koja je ovim projektom postala prva u Indiji s čak pet međunarodnih aerodroma. Iako je svečano otvoren, ako se i svjetska kriza stiša, aerodrom još neće odmah raditi punim kapacitetom. Prvi letovi su bili u planu sredinom travnja, a promet bi se u idealnim uvjetima trebao uvoditi postupno. U početnoj fazi planiran je kapacitet od 12 milijuna putnika godišnje, dok bi do 2050. taj broj trebao narasti na čak 70 milijuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3 milijarde eura, a iako je otvorenje prvotno bilo planirano za rujan 2024., zbog višestrukih odgoda aerodrom je tek sada spreman za rad.

Zlatni trokut

Ideja o ovom aerodromu rodila se 2001. godine, kada je bio zamišljen pod imenom Taj International Airport. Ozbiljnije planiranje započelo godinama kasnije, no osnovna ideja ostala je ista: olakšati pristup Taj Mahalu i popularnoj turističkoj ruti zlatnog trokuta koja povezuje Delhi, Agru i Jaipur.

Novi aerodrom neće odmah riješiti sve izazove, upozoravaju stručnjaci jer prometna povezanost još uvijek zaostaje. Iako je nova autocesta dovršena i trebala bi znatno olakšati pristup, pravo rješenje bilo bi uvođenje brze željeznice ili metro linije koja bi izravno povezivala aerodrom s Delhijem. Kakva će biti budućnost Međunarodne zračne luke Noida tek ćemo vidjeti.

