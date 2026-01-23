Galerija 0 0 0 0 Slovenija je dom predivne prirode, termalnih izvora i toplica koje će vas zagrijati i zimi ako krenete u potragu za toplom i ljekovitom vodom. Jedan od nerazvikanih izleta vodi u Dolenjsku, u blizini sela Grič, na deset minuta vožnje od poznatijih Šmajerskih toplica. I dok se u toplicama možete prepustiti wellnessu, kupati u bazenima i istraživati okolne šetnice u gojzericama ili na dva kotača, na termalnom izvoru očekuje vas opuštanje u prirodi.

Zimi ćete brzo primijetiti kako se iznad prirodnog bazena diže para zbog razlike u temperaturi. Lagane izmaglice iznad vode pozivaju na ulazak u plavetnilo, a unutra će vas grijati 24 stupnja Celzijuseva. Zimski skok u toplu vodu zaista je posebno iskustvo, ali ne zaboravite toplu odjeću ili deku u koju se možete umotati čim izađete iz izvora. U blizini prirodnog izvora nalazi se i napušteni mlin, a možete posjetiti i dvorac Klevevž ili se popeti na Homec.

Ako na put krećete iz Ljubljane, najbolje je uključiti se na dolenjsku autocestu, voziti sve do izlaza Kronovo, a zatim skrenuti prema Šmarjeti. Nastavite lokalnom cestom prema selu Grič pri Klevevžu, gdje ćete ubrzo primijetiti putokaz za dvorac Klevevž i termalni izvor. Ruta je pogodna i za dječja kolica, no potrebno ih je ostaviti kod mlina i odatle nastaviti pješice do prirodnog bazena – ulaz se ne naplaćuje.

