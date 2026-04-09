Galerija 1 1 1 1 Jeste li čuli za Muyuna Fest? Plutajući je to filmski festival koji je ime dobio prema kečuanskoj riječi za vrtlog u vodi. Posvećen je zaštiti svjetskih prašuma, a održava se od 2024. godine u četvrti Belen u Iquitosu u Peruu. Točnije, održava se na rijeci Amazoni.

Filmsko platno od sedam metara postavlja se na kružnu platformu / pozornicu koja je smještena na vodom najbogatiju rijeku koja prolazi kroz najveću svjetsku prašumu. Konstrukcija nema fiksnih oslonaca i slobodno pluta te se prilagođava kretanju vode.

Filmovi se, pak, gledaju iz kanua – svake večeri tijekom održavanja festivala ovdje se zna naći i do 50 čamaca ispunjenih lokalnim stanovništvom, a koji im pružaju poseban doživljaj uživanja u festivalskim aktivnostima.

Filmovi se gledaju iz kanua (Foto: Profimedia)

Ova moćna rijeka tijekom dva tjedna u mjesecu svibnju postaje mjesto susreta lokalne zajednice, platforma za audiovizualnu edukaciju i izmjenu iskustava.

Na festivalu se prikazuju filmovi iz Perua, Brazila, Tajvana, Indonezije i drugih sličnih zemalja u kojima se prašume nemilosrdno uništavaju što dovodi do gubitka bioraznolikosti i klimatskih promjena.

Nakon završetka festivala plutajuća platforma ostaje na istom mjestu još nekoliko tjedana - služi kao plutajući trg, učionica na otvorenom i pristanište za obližnju školu. Kada se voda počne povlačiti, ista se rastavi, a materijali se ponovi iskorištavaju za gradnju staza i prolaza u Belenu.

Muyana Fest će se održati i ove godine, od 11. do 24. svibnja 2026.

