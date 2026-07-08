Galerija 0 0 0 0 WaterWorld u Ayia Napi jedan je od najvećih i najpopularnijih vodenih parkova na Cipru, ali i cijeloj Europi. Smješten je na južnoj obali ovoga otoka, a prostire se na oko 80 tisuća četvornih metara.

Posluje od 1996 godine – u posljednjih 30 godina u njegovim atrakcijama je uživalo više od šest milijuna ljudi.

Riječ je o tematskom vodenom parkom – WaterWorld je uređen s temom antičke Grčke i grčke mitologije. Posjetitelji ovdje mogu uživati u više od 30 različitih vodenih tobogana, bazena s valovima i drugim atrakcijama.

Iskušati možete brzi tobogan pun oštrih zavoja pod imenom Heraklov izazov, spuštati se niz Ikarov pad ili Pad u Atlantidu te isprobati Apolonov zaron.

Opustiti se možete u Odisejevoj mirnoj rijeci na gumi ili isprobati Posejdonov veliki bazen s umjetnim valovima koji pruža doživljaj kupanja u moru. Dio je to samo atrakcija WaterWorlda koji privlače posjetitelje svih generacija.

U sklopu vodenog parka naći ćete i nekolicinu ugostiteljskih objekata koje također nose imena poznatih likova iz grčke povijesti i mitologije – burgere možete pojesti u Homerovoj palači, pizzu probati kod Minotaura, a kod Atene, primjerice, jesti sladoled.

WaterWorld je otvoren od travnja do listopada svake godine, a dnevna ulaznica za odrasle ljude stoji oko 50 eura.

Imajte na umu da su gužve najveće u srpnju i kolovozu kada se na određeni tobogan ili kakvu drugu popularnu atrakciju zna čekati u redu i po pola sata. Želite li izbjeći gužve, posjetite ga usred radnog tjedna u svibnju ili listopadu.

Što sve WaterWorld pruža i kako izgleda ovaj vodeni park, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

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