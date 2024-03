Egipatske piramide jedan su od najvećih misterija u povijesti čovječanstva. Znanstvenici već stoljećima raspravljaju o tome kako su stare civilizacije premještale monumentalne kamene ploče na velike udaljenosti da bi stvorile ta arhitektonska čuda građena u periodu između 2600. i 2500. godine prije Krista.

Taj poduhvat još je impresivniji kada se uzme u obzir da je Velika piramida u Gizi sastavljena od više od 2,3 milijuna blokova od vapnenca i granita, a da oni u prosjeku teže po dvije i pol tone. Pomaknuti to kamenje bio bi izazov i u današnje vrijeme uz sve raspoložive resurse i inženjersku stručnost. Kako su to stari Egipćani učinili?

Istraživanje skupine arheologa ponudilo je zanimljivo objašnjenje.

Khufuov rukavac rijeke Nil

Istraživački tim iz nekoliko zemalja analizirao je područje uz piramide kako bi potvrdio prisutnost nekadašnjeg vodenog puta. Pretpostavili su da su Egipćani iskoristili mrežu vodenih putova oko sebe kako bi prevezli masivno kamenje u pustinju.



Da bi potvrdili svoju hipotezu, istraživači su željeli proučiti uzorke tla iz Gize – kopali su devet metara u dubinu te uzeli pet fosiliziranih uzoraka tla.

Uz piramide je nekad tekao pritok Nila (Foto: Getty Images)

Jedan od uzoraka otkrio je bogate tragove fosiliziranih zrnaca peluda pronađenih u sedimentima koji pokazuju da je danas presušeni Khufuov rukavac rijeke Nil nekoć bio toliko blizu Gize da se mogao koristiti za prijenos kamenja koje je korišteno za izgradnju piramida.

Neočekivano otkriće na papirusu

Viši vodostaj rijeka prije otprilike 4500 godina omogućio je izgradnju piramida u Gizi, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.



"Pritok je služio kao prirodna pokretna traka za pomicanje tako golemih kamenih blokova," zaključila je ekološka geografkinja Hader Sheisha, koja je sudjelovala u studiji.



Istraživači su se odvažili na analizu uzoraka tla u blizini Gize potaknuti otkrićem papirusa u Crvenom moru , a na kojem se opisuje zadatak časnika Merera da transportira vapnenac Nilom sve do gradilišta u Gizi.



Otkriće da su stari Egipćani možda koristili mrežu prirodnih vodenih putova kako bi olakšali kretanje građevinskog materijala za gradnju piramide dokaz je njihove iznimne domišljatosti, slažu se svjetski znanstvenici.

