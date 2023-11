Na obalama Akapskog zaljeva u Saudijskoj Arabiji gradi se Siranna. Riječ je o ultraluksuznom odredištu za odmor u kojem će se nalaziti hotel u obliku šesterokuta sa 65 soba i 35 ekskluzivnih rezidencija.



Dizajnirano je tako da izgleda kao da izranja iz obale i stapa se s okruženjem u kojem se nalazi, odnosno sa specifičnom florom i faunom.



Siranna bi trebala imati klub na plaži s bazenom na više razina, a nudit će i neprekinuti pogled na Crveno more. Ponudit će i niz opcija za zabavu i opuštanje – od vrhunskih restorana do toplica i wellness sadržaja.



Kada Siranna bude izgrađena gosti će do nje dolaziti vodenim taksijem, a morat će prijeći skriveni put kroz prirodne stijene prije nego što stignu do ulaza na ovo odredište.



Siranna je dio Neoma, zelene inicijative za alternativni način života koji se vezuje uz tehnološki napredak, održivost, inovaciju i kulturnu razmjenu, a kojoj je za glavni cilj približiti Saudijsku Arabiju kao turističku destinaciju.



Iako je obala Akapskog zaljeva trenutno neiskorištena i prazna, luksuzni projekti koji se ovdje planiraju izgraditi u sljedećih 10 godina u potpunosti će transformirati ovaj prostor, a lokalci se nadaju i privući dobrostojeće turiste.

