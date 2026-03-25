Prema legendi, Venecija je utemeljena točno u podne 25. ožujka 421. godine. Taj simbolični trenutak povezuje se s posvećenjem prve crkve na području Rialta, posvećene svetom Jakovu (San Giacomo), čime je započeo život budućeg grada na vodi. Ime Rialto dolazi od izraza "rivo alto", što znači "visoka obala", a upravo se taj dio grada smatra najstarijim dijelom Venecije.

Iza ove legende stoji složenija povijesna priča. Nastanak Venecije povezan je s burnim razdobljem kasne antike i ranog srednjeg vijeka, kada su sjevernu Italiju pogađali upadi barbarskih naroda Huna i Langobarda. Stanovnici Padove, Akvileje i Trevisa bili su prisiljeni potražiti sigurnije utočište – i pronašli su ga u plitkoj laguni na obali Jadranskog mora.

Na tom su se prostoru, na otočićima, pješčanim sprudovima i muljevitim nanosima, postupno počela formirati prva naselja. Ta su mjesta bila teško dostupna kopnenim osvajačima koji nisu bili vješti u plovidbi, pa je prirodni okoliš lagune pružao učinkovitu zaštitu. Ono što je isprva bilo privremeno sklonište, s vremenom se pretvorilo u - trajno naselje.

Posebnost Venecije leži i u načinu gradnje. Zbog mekog tla, kuće i građevine podizane su na drvenim “pilotima” zabijenima duboko u mulj. Ti su se piloti, drveni stupovi, s vremenom mineralizirali i postali iznimno čvrsti temelj na kojem i danas počiva grad.

U ranim fazama razvoja Venecija je bila pod snažnim utjecajem Bizantskog Carstva. Upravo je ta povezanost omogućila razvoj trgovine i pomorstva, čime je Venecija postupno izrasla u važnu silu na Jadranu i čitavom Mediteranu. Kasnije će se razviti u moćnu Mletačku Republiku, jednu od najutjecajnijih pomorskih republika srednjega vijeka.

Iako je datum 25. ožujka 421. više simboličan nego povijesno potvrđen, on i danas ima snažno mjesto u identitetu grada. Predstavlja početak jedne iznimne i velike priče – o zajednici koja je iz nužde, na vodi i blatu, stvorila jedan od najposebnijih i najtrajnijih urbanih prostora u europskoj povijesti.

