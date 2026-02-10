Galerija 1 1 1 1 Do glasovitog Machu Picchua nije lako doći, i to s razlogom: Inke su ovo mjesto na nepristupačnoj planini u amazonskoj šumi odabrale upravo zbog toga što su željele da ostane skriveno. Ipak, svakoga dana tisuće putnika hodočaste u peruansku Svetu dolinu kako bi vidjeli najpoznatije drevno čudo Južne Amerike. Neki dolaze pješice, danima hodajući Andama, a drugi se automobilom ili taksijem dovezu do vlaka i zatim se ukrcaju u autobus. Nakon vožnje strmom, vijugavom cestom stiže se do grada u oblacima. Većina putnika najprije slijeće u Limu, glavni i najveći grad Perua pa zatim leti do Cusca. Peruanska vlada već godinama najavljuje novi aerodrom koji bi osjetno skratio vrijeme potrebno za tu avanturu.

Međunarodna zračna luka Chinchero, smještena na rubu povijesnog grada mogla bi putnicima omogućiti da u potpunosti zaobiđu Limu ili Cusco, skraćujući putovanje do Machu Picchua za sate, ako ne i dane. No posljednjih devet godina zračna luka je tek prašnjavo gradilište koje sporo napreduje. Zbog brojnih kašnjenja, očekivalo se da će aerodrom biti otvoren ove godine, ali dužnosnici sada procjenjuju da će biti dovršen tek krajem iduće godine.

Dobro za turizam, loše za ekologiju

Zagovornici tvrde da će aerodrom donijeti gospodarski poticaj velikoj, nedovoljno razvijenoj regiji. Prema peruanskom Ministarstvu prometa i komunikacija, projekt – koji je dosad koštao procijenjenih 573 milijuna eura otvorio je više od pet tisuća radnih mjesta i mogao bi koristiti lokalnom stanovništvu zaposlenom u turizmu. Zračna luka koja može primiti do osam milijuna putnika godišnje povećala bi broj posjetitelja i do 200 posto. Iako bi to moglo biti korisno za turizam, arheolozi i ekolozi se bune i upozoravaju na kulturne i ekološke posljedice.

Sveta dolina nekoć je bila duhovno i administrativno središte Inka. Izvorne ceste, sustavi navodnjavanja, građevine pa čak i rudnik soli nastavili su se koristiti stoljećima. Protivnici aerodroma upozoravaju da njegova izgradnja ugrožava vodne resurse, staništa divljih životinja te predinkanske i inkanske lokalitete kulturne baštine.

Machu Picchu (Foto: Shutterstock)

Kraj lokalnih kultura?

Prema Luisu Floresu, vodiču koji je odrastao u Svetoj dolini, poljoprivredna baština regije već je ugrožena. Jedan od primjera je selo Urquillos, koje se naziva “svjetskom prijestolnicom kukuruza”. Kukuruz se ovdje uzgaja stoljećima, u raznim veličinama i bojama. U blizini su polja omeđena originalnim kamenim zidovima koji su očuvali plodno tlo. Otkako je aerodrom najavljen prije više od deset godina, Flores kaže da su obitelji oko Chinchera počele prodavati svoje poljoprivredno zemljište.

Velik dio tog zemljišta u međuvremenu je izgrađen, a umjesto malih farmi koje su uzgajale krumpir, kukuruz, grah i kvinoju niču nove kuće za odmor. S desecima aviona koji slijeću i polijeću svakoga dana, taj će kraj poprimiti posve nove osobine. Polja će zamijeniti hoteli i turistički sadržaji. Iako je sama izgradnja aerodroma već promijenila Svetu dolinu, nitko nije siguran kada će on doista biti otvoren. Otkako su planovi prvi put predstavljeni 1978., projekt su kočili građevinski problemi, manjak financija i navodne korupcije. Neki se pitaju hoće li ikada biti dovršen.

Zabrinutost zbog prekomjernog turizma

UNESCO pomno prati projekt aerodroma i upozorava da bi neadekvatno upravljanje Machu Picchuom moglo ugroziti njegov status svjetske baštine. Peruansko Ministarstvo kulture trenutačno ograničava dnevni broj posjetitelja na između 4500 i 5600, ovisno o sezoni. Budući da se maksimalni broj posjetitelja ponekad ne dosegne (osobito u razdoblju slabije sezone od studenog do lipnja), nagli porast posjetitelja u regiji mogao bi povećati pritisak i dovesti osjetljivo nalazište do krajnjih granica.

