Kärntner Käsnudel jedno je od najpoznatijih tradicionalnih jela austrijske pokrajine Koruške. Unatoč imenu, ne radi se o klasičnoj tjestenini niti o desertu, već o zasitnom, domaćem jelu koje se često pripremalo u seoskim kuhinjama kao glavno jelo bez mesa.

Punjenje od krumpira, svježeg sira (topfena) i luka govori o skromnoj, ali bogatoj alpskoj kulinarskoj tradiciji, gdje se od jednostavnih namirnica stvaralo nešto iznimno ukusno.

Posebna pažnja posvećuje se oblikovanju koruških krapa – rubovi tijesta tradicionalno se ručno “štipaju” (krendeln), što je prava vještina i ponos svake domaćice. Jelo se poslužuje preliveno smeđim maslacem i posipano peršinom, a često se priprema za obiteljska okupljanja i blagdane.

Koruški krapi - sastojci: Tijesto 250 g glatkog brašna

1 jaje

sol

topla voda (po potrebi) Nadjev 250 g kuhanog i zgnječenog krumpira

250 g svježeg kravljeg sira

sol

1 luk

sjeckani peršin

1 žlica maslaca Koruški krapi - priprema: Skuhajte krumpir. Od brašna, jaja, soli i tople vode umijesite mekano, glatko tijesto. Oblikujte kuglu, pokrijte i ostavite da odmara oko 30 minuta. Za nadjev sitno nasjeckajte luk i popržite ga na maslacu dok ne dobije zlatnožutu boju. Dodajte zgnječeni krumpir, svježi sir, sol i sjeckani peršin te sve dobro promiješajte. Od smjese oblikujte male kuglice za punjenje. Tijesto tanko razvaljajte i izrežite krugove promjera oko 7–8 cm. Na sredinu svakog kruga stavite kuglicu nadjeva, preklopite tijesto u polukrug i dobro zatvorite rubove (po mogućnosti lagano uštipkajte).

