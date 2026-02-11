Galerija 1 1 1 1 Ako ste ikada poželjeli baciti Poké loptu, prošetati šumom punom Pokémona ili se provozati na Pikachuu, sada to napokon možete. U Japanu je otvoren PokéPark Kanto, prvi stalni vanjski tematski park posvećen Pokémonima, smješten unutar zabavnog parka Yomiuriland, udaljen otprilike pola sata od centra Tokija. Park se prostire na čak 26 tisuća četvornih metara i podijeljen je u dvije glavne cjeline: Sedge Town i Pokémon Forest, odnosno – grad i šumu u kojima posjetitelji mogu uroniti u svijet džepnih čudovišta.

Sedge Town je srce parka – mjesto gdje se kupuje, jede, fotka i zabavlja. Ovdje ćete pronaći Pokémon centar, Poké Mart, Gym s predstavama, tematske štandove s hranom i dvije vožnje: vrtuljak Vee Vee Voyage na temu Eeveeja i rotirajuću atrakciju Pika Pika Paradise.

U Pokémon centru možete izliječiti svog Pokémona baš kao u igri, a kad ogladnite možete svratiti na kekse u obliku Poké lopti ili pića inspirirana Bulbasaurom (kivi i dinja), Charmanderom (jagoda i crni čaj) i Squirtleom (limun). Tu su i Eevee sladoledi, Snorlax kokice i još niz tematskih zalogaja – dovoljno da iz parka izađete siti i s barem jednim suvenirom više nego što ste planirali.

Kad je riječ o suvenirima, Daisuki Shop je raj za fanove prve generacije Pokémona. Ulazi se putem aplikacije po principu tko prvi, njegova karta. Jedan od omiljenih sadržaja je polusatni show ‘Pika Pika Sparks!’ u Sedge Gymu. Bez dijaloga, ali s puno energije, boja i prepoznatljivih likova, predstava je prilagođena i posjetiteljima koji ne govore japanski. No, za većinu vrsta ulaznica potrebno je sudjelovati u lutriji za mjesto. Tijekom dana održava se i mini-parada Bubble Carnival.

PokéPark Kanto - 1 (Foto: Profimedia)

Drugi dio parka, Pokémon Forest, vodi vas na šetnju kroz šumske staze duge oko 500 metara, okružene stotinama Pokémona u prirodnoj veličini. Ovdje možete vidjeti kako se druže i poziraju za fotografije: od sićušnih Bug tipova do impresivnog Onixa – osjećaj je kao da ste zakoračili u stvarni svijet igre.

PokéPark Kanto nudi tri vrste ulaznica – od osnovnog Town Passa do premium Ace Trainer’s Passa s prioritetnim ulazima i neograničenim pristupom šumi. Ulaznice je potrebno kupiti mjesecima unaprijed, a sve uključuju i pristup zabavnom parku Yomiuriland.

PokéPark Kanto možda nije Disneyland, ali nije ni zamišljen da bude. Ono što nudi jest pažljivo osmišljena kulisa, više od 600 Pokémona u prirodnoj veličini, tematsku hranu, nostalgične trenutke i priliku da barem na jedan dan ponovno budete dijete. Planirate li put u Japan i Pokémon su dio vašeg odrastanja, ovo je mjesto na kojem ih možete skupiti sve.

