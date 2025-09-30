Galerija 3 3 3 3 Kad se zaželite bijega iz gradske vreve za vikend ili makar na pola dana, valja imati na umu kako Zagreb i okolica nude poveći broj jednostavnih i laganih šumskih staza, pogodnih i za izlet s najmlađima. Dakle, na sljedećim stazama ne samo da ćete maknuti vaše nasljednike od mobitele, nego ćete provesti ugodno vrijeme u prirodi. O nekima smo već i pisali, ali valja se podsjetiti, ne škodi…

Dolina Slapnice

Šumovit okoliš koji izvrsno dođe u toplo doba, šetnja uz potok gotovo cijelo vrijeme, prijateljski teren i za dječja kolica, šetnja po gotovo ravnom u cijeloj duljini staze… Puno je argumenata koji čovjeka mogu privući da vrijeme provede baš ovdje, a na kraju šetnje od par sati, kao nagradu nudi vam se pogled na veličanstveni slap. No, ovo je samo podsjetnik, jer smo o Slapnici već dovoljno opširno pisali.

Slapnica - 12 (Foto: Romeo Ibrišević)

Poučna staza Šumarica

Prva dobra vijest kod ove staze je blizina popularnog izletišta Ključić Brdo, tako da imate lokaciju na kojoj možete planirati ručak. Dugačka je nešto više od osam kilometara, ali je relativno lagana (ne kao Slapnica) i nije je problem cijelu istražiti. Tko zna, s obzirom da ima dovoljno mjesta, možda padne i koji piknik, a što vas sve čeka na ovoj stazi, prisjetite se u članku s našeg portala.

Dotrščina

Nekad se vozimo dalje da bismo istraživali stvari, a ne vidimo da nam je ljepota doslovno pred nosom. Jedno od mjesta gdje možete napuniti baterije u gradu svakako je i Dotrščina, šuma za koju nam se čini da je uvijek u sjeni Maksimira. I neka je, srećom će manje ljudi dolaziti ovdje tražiti mir… I o popularnoj „Dotki“ smo već pisali…

Dotrščina (Foto: Vedran Jurić)

Sljeme (Medvedgrad – Grafičar)

Autom dođete do parkinga ispod Medvedgrada i krenete u smjeru planinarskog doma Grafičar. Staza je lijepa, ima par mjesta na kojima je uspon možda oštriji, ali ako je svladam ja koji i nisam u najboljoj formi noseći dijete od 10 kilograma u nosiljci, može je savladati svatko. Za sat vremena (i manje) ili za sat i pol (ako idete s manjom djecom) hodanja i pred vama će se ukazati planinarski dom Grafičar, koji će vam rado ponuditi bilo grah s kobasicama, štrudle ili nešto treće…

Marča

Za kraj, skoknimo malo i do Moslavine, točnije poučne staze Marča. Ona se smjestila nedaleko od ulaska u istoimenu šumu, duga je 2,5 kilometara, te je se uz lagani hod obiđe za četrdesetak minuta. Dok je obilazite, usput učite o krajoliku, s obzirom da je uzduž nje postavljeno dvadeset interpretacijskih ploča koje će vam ispričati priču o flori i fauni.