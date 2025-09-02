Galerija 1 1 1 1 Betonski automobili bit će postavljeni šest metara ispod površine mora u blizini obale Miami Beacha u Sjedinjenim Američkim Državama.

Riječ je o instalaciji argentinskog umjetnika Leandra Erlicha pod imenom Concrete Coral ili Betonski koralj, a kojoj je glavni cilj obnoviti dio floridskog grebenskog sustava.



Concrete Coral sastoji se od 22 automobila u prirodnoj veličini koji su napravljeni od morskog betona ili morskog kamena – novog održivog materijala koji se proizvodi od otpada školjki, a koji predstavlja ekološku alternativu tradicionalnom betonu.

Automobili su napravljeni od morskog kamena (Foto: Profimedia)

Automobili su lijevani iz 3D printanih kalupa, a bit će postavljeni na početku ReefLinea – 11 kilometara dugog podvodnog parka skulpturi kod Miami Beacha u listopadu ove godine.

Erlichove skulpture evociraju podvodnu prometnu gužvu, a istovremenu pružaju strukturu za rast koralja koje će ubrzati razvoj grebena.



Concrete Coral tek je prvi korak u nizu ReefLinea koji će se poduzeti kako bi se podržala bioraznolikost prostora te kako bi se zaštitila obala Miamija od erozije.



Kako izgleda ova umjetnička instalacija koja je dobra za okoliš, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Sedamdeset i dva metra pod morem: Prvi podvodni kružni tok s vlastitom radijskom frekvencijom i glazbom +1