Galerija Instalacija Concrete Coral umjetnika Leandro Erlicha - 3 1 Instalacija Concrete Coral umjetnika Leandro Erlicha - 1 1 Instalacija Concrete Coral umjetnika Leandro Erlicha - 2 1 Automobili su napravljeni od morskog kamena 1 Betonski automobili bit će postavljeni šest metara ispod površine mora u blizini obale Miami Beacha u Sjedinjenim Američkim Državama.

U trendu Villa Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb - 9 Ima i bazen 100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu Vardizija - 6 Vardzija Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi Stambeni kompleks Oystra gradit će tvrtka Richmind - 2 A pogled tek?! Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa

Riječ je o instalaciji argentinskog umjetnika Leandra Erlicha pod imenom Concrete Coral ili Betonski koralj, a kojoj je glavni cilj obnoviti dio floridskog grebenskog sustava.

Concrete Coral sastoji se od 22 automobila u prirodnoj veličini koji su napravljeni od morskog betona ili morskog kamena – novog održivog materijala koji se proizvodi od otpada školjki, a koji predstavlja ekološku alternativu tradicionalnom betonu.

Automobili su napravljeni od morskog kamena Automobili su napravljeni od morskog kamena (Foto: Profimedia)

Automobili su lijevani iz 3D printanih kalupa, a bit će postavljeni na početku ReefLinea – 11 kilometara dugog podvodnog parka skulpturi kod Miami Beacha u listopadu ove godine.

Erlichove skulpture evociraju podvodnu prometnu gužvu, a istovremenu pružaju strukturu za rast koralja koje će ubrzati razvoj grebena.

Concrete Coral tek je prvi korak u nizu ReefLinea koji će se poduzeti kako bi se podržala bioraznolikost prostora te kako bi se zaštitila obala Miamija od erozije.

Kako izgleda ova umjetnička instalacija koja je dobra za okoliš, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

 

Sedamdeset i dva metra pod morem: Prvi podvodni kružni tok s vlastitom radijskom frekvencijom i glazbom Prvi podvodni kružni tok na svijetu - 5 Prvi podvodni kružni tok na svijetu - 4 Prvi podvodni kružni tok na svijetu - 3 +1 Prvi podvodni kružni tok na svijetu - 2