Rađa se na crnogorskom Šćepan Polju gdje se spajaju rijeke Piva i Tara, te dalje plovi prema sjeveru tj. gradovima Foči i Višegradu. Svojim tokom kasnije čini prirodnu granicu između BiH i Srbije sve dok se kod Srijemske Rače u Vojvodini ne ulije u Savu. Povijesno je također bila granica između Zapadnog i Istočnog Rimskog Carstva, a duž njenog toka su u Prvom svjetskom ratu vođene i velike ratne operacije Austro-Ugarskog Carstva i Kraljevine Srbije.

Njene brojne ade koje nastaju vrludavim tokovima, ali i pozicija i povijesna uloga uvrstili su je i u narodne poslovice – sigurni smo da već znate o kojoj rijeci, a i poslovici se radi. Kada netko pokušava riješiti pitanje ili problem koji je zapravo besmisleno i nemoguće riješiti kaže „ispravljati krive Drine“.

Na Drini ćuprija

Nobelovac Ivo Andrić koji je dio djetinjstva proveo u Višegradu, odao je počast Drini u naslovu svog povijesnog romana Na Drini ćuprija. Ono se smatra jednim od njegovih najvećih djela, a obiluje narodnim pjesmama, legendama i običajima.

Ćuprija koja se spominje zapravo je Stari most u Višegradu, poznat i kao Most Mehmed-paše Sokolovića. Izgrađen je u 16. stoljeću, a danas je nacionalni spomenik BiH pod zaštitom UNESCO-a. Njegova povijest inspirirala je nastanak romana u kojem su opisani običaji i kultura ovog podneblja, poznatog i kao Podrinje, pri čemu je most samo motiv oko kojeg je Andrić ispričao priču.

Rijeka s mnoštvom popratnih zanimljivosti

Na Drini, u narodu poznatoj i kao Zelenka, nalazi se još nekoliko predivnih mostova. Također, popularna je među ljubiteljima raftinga, kajakarenja i splavarenja, a od ranih 2000-ih na Drini se održava poznata Drinska regata, ljetna manifestacija koja okupi više od tisuću plovila i gotovo 10 tisuća sudionika i pratitelja na vodi (i kraj nje).

Drina je već poznata po svojim brzacima i zahvaljujući svom žustrom temperamentu spada među najbrže rijeke Balkana. Prolazi kraj Nacionalnog parka Tara, a na njoj se nalaze i jezero Perućac te Zvorničko jezero. Posebno je dio na kojem se rijeka Vrelo ulijeva u Drinu.

Na mjestu gdje se u nju ulijeva rijeka Lim nalazi se tunel Brodar. Možda ne zvuči poznato na prvu, ali zapravo su mnogi već imali neki susret s njim. Barem ako su gledali film "Lepa sela lepo gore". Naime, upravo ovaj tunel, tj. priča o vojnicima zatočenim u njemu, inspirirali su nastanak legendarnog filma.

Zbog svoje ljepote, bistre i zeleno-plave vode, popularna je među posjetiteljima sa svih strana. Pa, čak i ako ne planirate ulaziti u njene hladnije vode, možete uživati u brojnim uređenima šetnjicama, plažama i terenima za razne sportove, od odbojke do nogometa.

A odnedavno je svijet zaludio i jedan simpatičan, i prilično neobičan, prizor na rijeci Drini. Kućica „ni na nebu ni na zemlji“, smještena na samoj stijeni koja viri iz vode. Legenda kaže kako je ta stijena nastala nakon što je Marko Kraljević na putu prema Bosni bacio golemu stijenu u more da bi njegov konj lakše prešao rijeku. Simpatična kućica „rodila“ se 1960-ih i do danas je renovirana nekoliko puta.

Premda je već u godinama, tek su je nedavno otkrili svjetski mediji koji su odmah poslali svoje fotografe da ulove ovo slatko čudo: na Drini kućica…

