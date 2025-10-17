Galerija 0 0 0 0 Želite li vikend koji spaja urbani ritam, bogatu povijest i vrhunski hotelski luksuz, Beograd je destinacija koja vas nikada neće razočarati. Samo nekoliko sati vožnje od Zagreba, srpska prijestolnica nudi pregršt doživljaja, od šetnje Kalemegdanom s pogledom na ušće Save i Dunava, preko boemskog ugođaja u Skadarliji, do suvremenih galerija, klubova i restorana na obali. A kako biste se doista počastili, Crno jaje vam donosi posebnu ponudu za boravak u elegantnom Radisson Collection Hotelu, Old Mill Belgrade, gdje se stari šarm spaja s modernim dizajnom.

Radisson Collection Old Mill: luksuz u povijesnom ruhu

Smješten unutar obnovljenog mlina iz 19. stoljeća, ovaj hotel je pravi simbol transformacije Beograda. Unutrašnjost krasi spoj umjetničkih detalja i suvremenog stila, dok sobe odišu profinjenošću i toplinom, s paletom zemljanih tonova i elementima od recikliranih materijala. Gosti mogu uživati u udobnim dvokrevetnim sobama, a dodatna pogodnost je što jedno dijete do 12 godina boravi besplatno s roditeljima.

Posebno zadovoljstvo pruža Senjak Bistro & Bar, restoran koji spaja tradicionalne srpske recepte s modernom kuhinjom. Od doručka do večernjeg druženja uz čašu vina, ovdje ćete doživjeti Beograd i kroz okuse.

Opuštanje nakon istraživanja grada

Nakon dana ispunjenog šetnjama Knez Mihailovom, posjetom muzejima ili noćnim izlascima, čeka vas opuštanje u fitness i wellness centru hotela. Gostima je besplatno korištenje teretane, saune i parne kupelji, dok je uz nadoplatu moguće uživati i u masažama profesionalnih terapeuta. Wellness zona pruža idealnu ravnotežu, mjesto gdje se tijelo regenerira, a duh umiruje.

Beograd: kontrasti, povijest i anegdote koje žive

Beograd je jedan od najstarijih gradova Europe, s poviješću duljom od sedam tisuća godina. Na mjestu gdje se spajaju Sava i Dunav, nekada su živjele Vinčanska i rimska civilizacija, a danas se tu isprepliću povijesni tragovi i moderan gradski duh. Kalemegdanska tvrđava stoljećima je čuvala grad od osvajanja, a danas je omiljeno šetalište s kojeg se pruža nezaboravan pogled na rijeke.

Beograd je i grad kafića i noćnog života, a mnogi ga smatraju prijestolnicom zabave na Balkanu. Splavovi na Savi i Dunavu svake noći pulsiraju glazbom, a Skadarlija, beogradska boemska četvrt, još uvijek čuva duh prošlih vremena kroz tamburaše, tradicionalne kafane i zvuke harmonike. Knez Mihailova ulica, glavna pješačka zona, spaja trgovine, galerije i kavane, a u samo nekoliko koraka dalje možete otkriti Hram Svetog Save, jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svijetu.

Poseban šarm Beograda krije se u njegovim kontrastima, istodobno je živahan i opušten, moderan i tradicionalan. Upravo zbog toga, vikend u ovom gradu ostaje urezan u sjećanje kao iskustvo koje nudi puno više od samog putovanja.

Za cijenu od 289 eura dobit ćete kombinaciju luksuznog smještaja, wellness opuštanja i priliku da uronite u energiju grada koji nikad ne spava. Beograd nije samo destinacija, to je doživljaj koji se pamti.

