Sečuanski papar važan je začin kineske i indijske kuhinje koji se koristi za začinjavanje slanih i slatkih jela. Osim lagane ljutine, nema baš poveznice s klasičnim paprom.

Dobiva se od dviju vrsta biljaka iz roda Zanthoxylum, zbog čega ima laganu citrusnu notu koja se dobro kombinira s gljivama i mahunarkama, ali i egzotičnim slasticama.

U narodnoj kineskoj medicini taj se začin stoljećima koristio kao uništavač loših bakterija, pa je posebno popularan među siromašnijim stanovništvom, koje katkad ne može birati porijeklo i svježinu namirnica.

Usto, ljuti su začini poznati i kao "čistači crijeva", koja čiste od neželjenih nametnika.

Kako ga upotrebljavati?

Sečuanski papar u zrnu najbolje je lagano tostirati u tavi pa potom samljeti u mužaru. Za začinjavanje jela koriste se samo ljuske, a blistava crna zrna bacaju se jer imaju gorak okus i teksturu nalik na pijesak koja može upropastiti okus hrane.



Začin se obično dodaje na kraju kuhanja, a osobito se dobro kombinira sa zvjezdanim anisom te đumbirom u pripremi azijskih slastica. U kombinaciji s čilijem u prahu dobiva se moćna kombinacija za začinjavanje egzotičnih jela.

Neki tvrde da sečuanski papar u ustima izaziva senzacije slične gaziranim pićima. Nakon konzumacije može se primijetiti peckanje, otupjelost i lagano "zujanje". Pripazite u doziranju jer ovaj papar ima alkalnu pH-vrijednost, pa veće konzumacije mogu izazvati trnce i obamrlost usana.

