Galerija 20 20 20 20 Jesen u Zagorju - ima li što bolje za divan vikend bijeg ili jednodnevni izlet za cijelu obitelj? Posjetite li destinaciju Biser Zagorja fokusirajući se na tri bisera posebnog sjaja odgovor će biti jedno veliko ne. Posebno živite li u Zagrebačkoj županiji koja se upravo u ovoj destinaciji spaja s Krapinsko-zagorskom. Destinacija Biser Zagorja smještena je na zapadu Hrvatskog zagorja i obuhvaća Veliko Trgovišće, Tuhelj i Klanjec, tri općine koje povezuje čarobna priroda, kultura i stil života po mjeri svakog putnika. Do Bisera Zagorja iz Zagreba stižete jednostavno i brzo osobnim automobilom od juga Zagreba do prve općine - Velikog Trgovišća treba tek 20 minuta vožnje obilaznicom oko zagrebačkog prstena.Nakon što uđete u ovu općinu, put će vas voditi zavojitim cestama kroz pitomi kraj, sela i zagorske brege.

Veliko Trgovišće - kolijevka povijesti

Krenete li iz Zagreba prema ovoj destinaciji - granicu između Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije čvrsto drži restoran Ribič. S tradicijom dugom gotovo 60 godina, Ribič je mjesto gurmanske tradicije koju gradi već treća generacija. Ujutro se ovdje uživa u Zagorskom doručku kreiranom od namirnica lokalnih OPG-ova, a želite li pojesti nešto konkretno, svakako kušajte Zagrebačke, pohance "na lakat" - sočne odreske pripremljene po tajnom receptu.

Nakon okrijepe i samo par minuta vožnje automobilom ulazite u Veliko Trgovišće. Već na prvi pogled privući će vas izgled općine - puno djece na ulicama, male moderne višekatnice sa stanovima u kojima žive urbane obitelji. Tu je i željeznička stanica koje je ujedno i glavni razlog naseljavanja ove zagorske općine. Naime, brza povezanost Zagreba i Zagorja brzim vlakom potaknula je migracije stanovništva u Zagorje, ali i preseljenje ljubitelja prirode u manje sredine. Kako je Veliko Trgovišće izgledalo kad je u njemu odrastao prvi hrvatski predsjednik, djelomično se može čuti u Spomen kući dr. Franjo Tuđman koja se nalazi na ulazu u mjesto. Rodna kuća (otvorena je svaki dan osim ponedjeljka od 12 do 16 sati) danas je vrlo zanimljiv muzej i prilika je za putovanje kroz vrijeme i osobni uvid u skromnost djetinjstva koje je kasnije obilježilo povijest. Uz kuću, jedna od zanimljivih turističkih priča na ovoj destinaciji je i Spomen škola Franjo Tuđman (u centru mjesta, nedaleko od župne crkve) s divnom galerijom i posebnom atrakcijom na prvom katu - učionicom koja vjerno prikazuje kako su izgledali razredi u prvoj polovici 20. stoljeća. Klupice, globus, tablica množenja naslanjaju se na miris prošlosti i svakom posjetitelju nude povratak u dane kad je znanje gradilo temelje modernog društva.

Novitet destinacije, ali i ove općine, svakako je Seoski turizam Poglavica: dvoje strastvenih mladih ljudi, bračni par Snježana i Marko Preberina, pretvorili su bakinu kuću u oazu zagorskog ugođaja. Ovdje sve miriše na domaće: zimi se jede buncek s kiselim zeljem, pireom i mirisnim pečenjem, ali i pečenja s povrćem netom ubranim na gruntu. Na ovom će se mjestu ove godine održati Martinje ali i advent u prirodi.

Tuhelj - termalni raj i doživljaji na otvorenom

Dok ste istraživali Veliko Trgovišće, sigurno ste uočili i pomalo drugačije klupe. Sjednite na njih, pritisnite gumb i poslušajte što vam klupa želi reći. Naime 'klupe pričalice' odličan su projekt turističke zajednice ove destinacije koje vam omogućuju da čujete najzanimljivije detalje o atrakcijama koje vidite. Upravo one će vas potaknuti na daljnja istraživanja u drugom biseru Zagorja.

Desetak kilometara od Velikog Trgovišća nalazi se općina Tuhelj koja je svjetski poznata oaza wellnessa, vodenih doživljaja, ali i tradicije i kulture na svakom koraku. Terme Tuhelj, nekad poznato lječilište ovog dijela Hrvatske, koje danas sjaji kao moderna zelena termalna oaza u potpunosti prilagođena obiteljima i individualcima koji na ovom mjestu žele napuniti baterije, provesti divne trenutke na wellnessu ili zagorski doživljaj upotpuniti eno-gastro užitku restorana dvorca Mihanović iz koje je potekao i Antun Mihanović, tvorac hrvatske himne. Nedaleko Tuheljskih Toplica svakako zavirite u Park znamenitih Zagoraca i Zagorki - inovativan edukativni park koji kroz 12 poučnih priča i zanimljive vizualne prikaze oživljava život Zagoraca zaslužnih za povijest i umjetnost cijele Hrvatske. Tu je i divan park s različito kreiranim labirintima, a nekoliko kilometara dalje, u smjeru centra Tuhlja, Park tradicijskih igračaka u koje možete sjesti i naučiti kako su se nekad ručno stvarale drvene igračke.

Klanjec - mali grad velikih umjetnika

Treći biser, Klanjec, nudi pravu malu riznicu kulture. Tu je impozantni franjevački samostan s crkvom Navještenja BDM iz čijih su kripti izvađeni sarkofazi moćne obitelji Erdödy iz 17. stoljeća koja je ovaj samostan i izgradila. Dva sarkofaga su izvađena iz kripti, u potpunosti restaurirana i danas izložena u bočnom dijelu ovog samostana te se uz najavu Kulturnom centru Klanjec, mogu i razgledati. Klanjec je i dom Galerije Antuna Augustinčića, najvećeg državnog kipara, čije remek-djelo "Mir" krasi dvorište UN-a u New Yorku. Posjet Galeriji i još uvijek aktivnom ateljeu oduševit će sve ljubitelje umjetnosti koji neće moći ostati imuni na kreativni duh i urbanu vibru čitavog gradića. Boravite li u Klanjcu ne propustite i gastro doživljaj kultnog restorana Stara vodenica. Mjesto je to godinama poznato po 'zagorskoj patki z mlincima' i lungiću s roštilja punjenim sirom i špekom. Želite li prespavati u ovoj općini i doživjeti lokalno- Stara vodenica je dobar izbor.

Oči Zagorja koje gledaju i prema vinogradima

Cijelim područjem Bisera Zagorja razasuti su vidikovci Oči Zagorja (7 vidikovaca) na kojima svaka strana svijeta otkriva novu boju i priču. Usmjerite pogled na brege, vinograde i sela, ali i susjede zapravo je pravi doživljaj za sve ljubitelje boravka u prirodi. Jedno od posebnijih vidikovaca svakako je ono u Mrzlom Polju kraj Ville Colina u koju svakako uđite i prepustite se,uz prethodnu najavu, eno-gastro doživljaju. Tu možete jesti domaće krvavice, buncek, pečenja, a u podrumu kušati vinske kupaže ili graševinu s višegodišnjim odležavanjem. Vino se pije i u posebnoj degustaciji uživa i u vinskom podrumu obitelji Sever koja se nalazi u Klanjcu na obroncima Cesarske gore. Iako ova vinarija u svojoj ponudi ima devet različitih etiketa glavna je zvijezda Sokol - autohtona vinska sorta ovog kraja. Nekoć uzgajana u vinogradu franjevaca, isključivo za potrebe samostana i proizvodnju misnih vina, s vremenom je spašena i revitalizirana upravo u vinogradima ove obitelji. Sokol je raritet hrvatskih vinskih podruma a Severi ih godišnje proizvedu svega 500 litara. I tako, tri mjesta, tri bisera, tisuću priča, nebrojeno mnogo doživljaja.

Iz Zagreba za svega pola sata ulazite u 'potpuno drugi' svijet, na destinaciji s doživljajima o kojima nećete prestati pričati kad se vratite s izleta. Okruženi zelenilom, panoramom brežuljaka, mirisima autohtone hrane i povijesti u kojoj su živjeli veliki ljudi i u kojem se grade nove priče. Jedna od njih bit će vaša!

