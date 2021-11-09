Galerija 2 2 2 2

Homebush Bay u Sydneyju jedna je od neobičnih australskih atrakcija koja svjedoči o nemirnim vremenima Drugog svjetskog rata, za koje su mnogi čuli, ali malobrojni su ih doista i vidjeli uživo.

Neobičnim grobljem propalih ratnih brodova dominira olupina parnog Ayrfielda, koji se koristio za opskrbu američkih trupa na Tihom oceanu – i kasnije, kao teretnjak za prijevoz ugljena od Newcastlea do Sydneya. Metalna "zvijer" od 1140 tona izrađena je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1917. godine.

Nakon 60 godina vjerne službe, Ayrfield je otpremljen u Homebush Bay gdje u njegovoj unutrašnjosti raste hrđa, ali i zelenilo mangrova, stvarajući nestvaran prizor, poput kakve plutajuće šume. U šetnji od Wentworth pointa do Sydney olympic parka vidjeti se može još četiri olupine koje nemilice propadaju - HMAS Karangi, Heroic, Mortlake Bank i jedna bezimena.

Od nekadašnjeg industrijskog središta u predgrađu, Homebush Bay je prošao transformaciju od zapuštenog dijela grada kontaminiranog otpadom do obnovljene stambene i poslovne četvrti. No olupine i dalje služe kao uspomena na prošli život zaljeva kao uspješne trgovačke luke koje polako propadaju i trunu u nemilosrdnim vodama.

