Ako vam treba kratki predah od svakodnevice, a ipak želite ostati blizu doma, Opatija je uvijek pravi odgovor. U listopadu, studenom i prosincu ovaj elegantni jadranski gradić pretvara se u mirno utočište s laganim ritmom života, ugodnom klimom i prizorima koje volimo u hladnijim mjesecima, more bez gužvi, duga šetnja Lungomareom i kavane u kojima dani teku sporije.

Na samoj obali, nekoliko koraka od centra, smjestio se Hotel Admiral 4*. Moderan dizajn i prostrane, svijetle unutrašnjosti daju mu svježinu, a položaj iznad šetališta Lungomare osigurava neometane poglede na more te brojne mogućnosti za jutarnje aktivnosti. Posebnost ovog hotela je i njegova vlastita marina, što ga čini prvim izborom za nautičare, ali i sve goste koji žele boraviti tik uz more.

Gostima su na raspolaganju Superior dvokrevetne sobe s balkonom i pogledom na more. Svaka soba ima vlastitu kupaonicu, klima uređaj i sve pogodnosti koje jamče opušten boravak. Hotel nudi ugodan restoran s ljetnom terasom, kavanu za lagane obroke i aperitiv bar – idealno za piće prije večere ili opušteno druženje nakon šetnje.

Ponuda dostupna na portalu Crno jaje uključuje dva noćenja na bazi polupansiona za dvije osobe, po cijeni od 249 €, a osim doručka i večere, dočekat će vas i mala gastro poslastica: jednom tijekom boravka dobit ćete topli napitak i kolač po izboru.

No pravi razlog dolaska krije se u wellness sadržajima: unutarnji bazen s grijanom morskom vodom i ležaljkama, spa zona sa saunama (finska, bio, turska kupelj), relax zona i fitness centar. Gostima su na raspolaganju i vanjski bazen te terasa za sunčanje kad vrijeme dopusti. Sve to upotpunjuje atmosferu odmora u kojem nema žurbe – samo more, mir i revitalizacija.

Zašto baš Opatija?

Osim što nudi vrhunske hotele i wellness, Opatija se često naziva kolijevkom hrvatskog turizma, a povijest tog imidža seže u daleko 19. stoljeće. Još davne 1844. godine izgrađena je prva villa Angiolina, ljetnikovac bečke aristokracije, koja je Opatiju pretvorila u mondeno odredište europske elite. Austro-ugarski carevi, plemstvo i umjetnici ondje su provodili ljetne mjesece, a grad se ubrzo razvio u pravu rivijeru s luksuznim hotelima, parkovima i kavanskom kulturom koja i danas nosi taj štih elegancije. Među najpopularnijim atrakcijama Opatije je i Lungomare, 12 kilometara duga obalna šetnica, idealna za duge jesenske šetnje, a na kojoj se nalazi i popularni kip Djevojke s galebom, jedan od najpoznatijih simbola hrvatskog turizma.

