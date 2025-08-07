Britanski turist star 60 godina morao je biti prebačen helikopterom na sigurno nakon što je ignorirao upozorenje i prešao preko opasnih barijera u talijanskim Dolomitima zadnjeg dana mjeseca srpnja ove godine.



Kad je uvidio da ne može samostalno doći na sigurno, pozvao je pomoć talijanske službe spašavanja, točnije organizacije Corpo Nazionale de Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), odnosno Nacionalnog alpskog i speleološkog spasilačkog korpusa.



Muškarac nije imao opremu za davanje preciznih koordinata. Daljnje istraživanje je pokazalo da se nalazio blizu gradića San Vito di Cadore na izazovnoj stazi Berti u samom središtu klizišta na visini od oko 2400 metara.



Imao je sreće i spašen je.

Cijena spašavanja s planine

No potom je uslijedio novi šok. S obzirom da je riječ o turistu koji nije državljanin Europske unije i koji je zanemario postojeća upozorenja na planini o nesigurnom terenu – staza je zatvorena za javnost još u lipnju zbog odrona – ispostavljen mu je račun od 14.225 eura.

Račun uključuje troškove korištenja dvaju spasilačkih helikoptera te sudjelovanje više od desetak spasilaca i pomoćnog osoblja.

Dolomiti su prekrasni, ali mogu biti i smrtonosni (Foto: Shutterstock)

Helikopteri su neophodni za vremenski osjetljive operacije u teškim uvjetima. Upravo zbog toga važno je da se ne koriste kao taksiji, ugrožavajući ne samo one koji pružaju pomoć već i one kojima je ona potrebna, rekao je Giuseppe Dal Ban iz organizacije ULSS 1 Dolomiti.



Mediji su iskopali kako je CNSAS tjedan dana prije toga s planine spasio dvojicu belgijskih građana, no oni su iz džepa morali platiti tek nekoliko stotina eura za spašavanje budući da su državljani Europske unije.

Smrtonosni Dolomiti

Ekstremni vremenski uvjeti su izazvali velike probleme planinarima i službama spašavanja u talijanskim Dolomitima ove godine. Iznenadne oluje uzrokovale su klizišta na planinama, bujične poplave, ali i nagli pad temperature, a što je dovelo do smrti više od 80 osoba u periodu od 21. lipnja do 23. srpnja 2025. godine, pokazuje statistika CNSAS-a.



Privučeni spektakularnim prizorima prirode na društvenim mrežama sve veći broj turista hrli u planine bez potrebnog znanja i oprema, ali i bez provjere vremenskih prilika što dovodi do povećane potrebe za spašavanjima.



Hrvatska gorska služba spašavanja nudi svoje usluge Hrvatima i turistima potpuno besplatno. Bi li ona trebala naplaćivati spašavanja?

Treba li Hrvatska gorska služba spašavanja naplaćivati spašavanje ljudi s planina? Da, uvijek bez obzira na nacionalnost osobe koja se spašava

Da, ali samo kad su u pitanju turisti koji nisu iz Hrvatske

Da, ali samo kad su u pitanju osobe koje nisu iz Europske unije

Samo kad je spašavanje posljedica neodgovarajuće opreme planinara

Nikada ne bi trebala naplaćivati svoje usluge Da, uvijek bez obzira na nacionalnost osobe koja se spašava

Da, ali samo kad su u pitanju turisti koji nisu iz Hrvatske

Da, ali samo kad su u pitanju osobe koje nisu iz Europske unije

Samo kad je spašavanje posljedica neodgovarajuće opreme planinara

Nikada ne bi trebala naplaćivati svoje usluge glasova:





Dajte svoj sud u našoj anketi i u komentarima na kraju teksta.

Kako je runolist postao simbol planinara? Cvijet čije ime na svim jezicima znači isto +1