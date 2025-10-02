Galerija 1 1 1 1 Koliko biste bili spremni platiti za vilu u Palm Beachu na Floridi koja se prostire na 1390 četvornih metara, a smještena je na tri puta većem zemljištu? Zapravo, rezidencija se nalazi tik uz ocean, a ima i podzemni tunel koji vodi direktno do plaže.



Nekretnina uključuje osam spavaćih soba, 15 kupaonica, vinski podrum, igraonicu, teretanu, sigurnosnu sobu s blindiranim vratima, garažu za četiri automobila, bazen, spa centar, prostrano dvorište, ljetnu kuhinju na otvorenom i mnoge druge pogodnosti.



Ova nekretnina nedavno se našla na tržištu, a prodaje se po cijeni od 85 milijuna dolara. Paprena cijena i nije neka velika novost s obzirom da je luksuzna vila smještena u takozvanoj Ulici milijardera.



Billionaires' Row ili Billionaires Beach na Floridi je zapravo dio South Ocean Boulevarda uz Atlantski ocean koji obuhvaća niz arhitektonski prepoznatljivih rezidencija s uređenim okolišem, a u kojima žive neki od najbogatijih ljudi na svijetu – od investicijskih bankara do predsjednika države.

Mar-a-Lago na Floridi (Foto: Profimedia)

Na Billionaires' Rowu, primjerice, nalazi se Mar-a-Lago – odmaralište američkog predsjednika Donalda Trumpa koji obuhvaća resort s 126 soba na zemljištu od 17 hektara, a čija se vrijednost danas procjenjuje na 350 milijuna dolara.



Ovdje ima dom i treća najbogatija žena na svijetu – Julia Koch, kao i Stepehen Schwarzman, direktor tvrtke Blackstone Inc.



Ne samo da ovdje kupujete luksuznu nekretninu i priliku da upoznate neke od najbogatijih ljudi na svijetu, već dobivate i dom koji je nevjerojatno osiguran.



Billionaires' Row ima vlastitu policijsku i vatrogasnu postaju te obalnu stražu koja redovito patrolira na vodi.

Kada je predsjednik Trump u svojem odmaralištu Tajna služba nadgleda zračni prostor i zatvara ceste za sav tranzitni promet, a dopušta prolaz samo stanovnicima ovog milijarderske zajednice.

