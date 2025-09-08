Galerija Luksuzni bunker u Las Vegasu 5 Luksuzni bunker u Las Vegasu - 2 5 Luksuzni bunker u Las Vegasu - 3 5 Nadzemna prostorije naknadno su dodane 5 Na vrhuncu Hladnog rata, potkraj sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u Las Vegasu je izgrađeno najnaprednije sklonište za preživljavanje u slučaju nuklearnog rata.

Za razliku od klasičnih bunkera, ovaj je napravljen kako bi vlasnicima – izvršnom direktoru Avon Productsa Girardu Hendersonu i njegovoj supruzi Mary – ponudio udobnost čak i kada se nalaze ispod zemlje.

Izgrađen je prema zamisli arhitekta Jay Swayzea, a smješten samo nekoliko koraka od Las Vegas Stripa.

Luksuzni bunker u Las Vegasu Luksuzni bunker u Las Vegasu (Foto: Profimedia)

Neobično podzemno imanje prostire se na oko 1300 četvornih metara. Sadrži tri spavaće sobe i kupaonice, podzemni bazen, teren za golf, plesni podij, bar, sobu za poker, saunu, pa čak i lažno nebo koje oponaša izmjenu dana i noći.

Interijer je ručno oslikan muralima, drvećem i kičastim dekorom koji ocrtava duh vremena u kojem je nastao.

Devedesetih godina prošlog stoljeća vlasnici su nadogradili kuću iznad zemlje, a koja izgleda znatno drugačije i modernije.

 

 

Nadzemna prostorije naknadno su dodane Nadzemna prostorije naknadno su dodane (Foto: Profimedia)

Luksuzni hladnoratovski bunker zajedno s nadzemnim prostorijama danas je pretvoren u luksuznu vilu. Koristi se kao prostor za održavanje posebnih događanja, a nalazi se u vlasništvu neprofitne organizacije Stasis Foundation.

Kako izgleda ultimativno sklonište u slučaju nuklearnog rata koje je izgrađeno prije pedesetak godina, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

 

