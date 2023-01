Danas Afrika ima 1,4 milijarde ljudi. Do sredine stoljeća, stručnjaci poput Edwarda Paicea, autora knjige Youthquake: Why Africa’s Demography Should Matter to the World, vjeruju da će se taj broj gotovo udvostručiti. Do kraja ovog stoljeća, UN predviđa da će Afrika, koja je 1950. godine imala manje od jedne desetine svjetskog stanovništva, biti dom za 3,9 milijardi ljudi, ili 40 posto čovječanstva

Središte urbane transformacije pokriva obalu zapadne Afrike s Abidjanom, gospodarskom prijestolnicom Obale Bjelokosti, i proteže se oko tisuću kilometara istočno, prolazi kroz Ganu, Togo i Benin te završava u Lagosu. Nedavno su mnogi stručnjaci taj kraj prepoznali kao regiju koja se urbanizira najbrže na svijetu. "Megalopolis" u nastajanju sastoji se od gusto zbijenih metropolitanskih središta.

„Za nešto više od desetljeća glavni gradovi će imati 40 milijuna ljudi. Abidjan, s 8,3 milijuna ljudi, bit će velik gotovo kao današnji New York City. Budućnost malih gradova u regiji jednako je dramatična. Nastajat će velika urbana središta ili će ih – poput Oyoa u Nigeriji, Takoradija u Gani i Bingervillea u Obali Bjelokosti – postupno apsorbirati veći gradovi. Nicat će i novi gradovi, a predviđa se kako bi populacija obalne zone mogla dosegnuti brojku od 51 milijuna ljudi do 2035., otprilike onoliko ljudi koliko je brojao sjeveroistočni koridor SAD-a kada se prvi put počeo smatrati megalopolisom“, piše Guardian.

No, za razliku od američke super regije, čiji se rast populacije zaustavio, obalni dio zapadne Afrike nastavit će rasti. Predviđa se da će do 2100. dionica Lagos-Abidjan biti najveća zona kontinuirane, guste naseljenosti s otprilike pola milijarde ljudi.

Kako piše Unilad.com na prostoru megapolisa, duž afričke obale, ubrzano se grade neboderi, hoteli, trgovinski kompleksi i uredi.

„Čelnici Afričke razvojne banke već su prikupili novac za prilično skupu novu autocestu vrijednu 12,6 milijardi funti, koji kažu da će novi dio ceste biti širok i do šest traka“, piše Unilad, dodajući kako je u planu unaprijediti manje gradove kako bi se osiguralo više radnih mjesta, turističkih atrakcija i smještaja. Kako će se mijenjati lice afričke obale moći ćemo pratiti idućih godina.

