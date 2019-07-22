Galerija 2 2 2 2

Šljiva je koštunjičavo voće iz porodice Rosacea, poznato je više od 2000 njezinih podvrsta koje variraju od žutih do tamnoplavih nijansa, a u našim krajevima najpopularnija je obična plava Bistrica koja dozrijeva u ljeto.



Riječ je supervoću koje je prepuno vitamina, minerala i drugih korisnih nutrijenata. Šljive je najbolje jesti sirove, no mogu se iskoristiti i za pripremu pekmeza, kompota te raznih drugih slatkih i slanih jela.

Evo zašto biste šljive trebali češće staviti na svoj jelovnik.

1. Šljiva je kraljica dobre probave

Šljiva je bogata prehrambenim vlaknima koja potiču rad probave i čišćenje organizma te liječe zatvor.

2. Šljiva regulira krvni tlak

U 100 grama svježe šljive nalazi se čak oko 160 miligrama kalija. Taj mineral igra važnu ulogu u reguliranju krvnog tlaka.

Šljive možete sljubiti i sa slanim jelima na bazi mesa (Foto: Getty Images)

3. Šljiva poboljšava rad srca

Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija šljiva blagonaklono djeluje na rad srca i cijelog kardiovaskularnog sustava.

4. Šljiva jača imunitet

Ovo je voće prepuno vitamina C, koji ima snažno antioksidativno djelovanje, čuva zdravlje cijeloga tijela te snaži imunitet pojedinaca.

5. Šljiva je dobra za kožu

U slatkom tamnoplavom voću nalazi se i beta-karoten te vitamin E, koji održavaju elasticitet kože, ubrzavaju zacjeljivanje rana, ali imaju i snažno protuupalno svojstvo, zbog čega jamče lijep izgled najvećeg organa.

6. Šljiva je čuvarica kostiju

Šljive sadrže značajne količine antioksidansa poput flavonoida i fenolnih spojeva, kao i određenih minerala koji su zaslužne za očuvanje koštane mase te pridonose općem zdravlju koštanog sustava.

7. Šljiva potiče mršavljenje

U 100 grama šljive nalazi se tek 45 kalorija. Upravo zato konzumacija toga voća preporučuje se osobama koje pokušavaju smršavjeti ili održati zdravu tjelesnu težinu.

