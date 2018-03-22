Galerija 1 1 1 1 Onima koji traže nerazvikanu destinaciju s prekrasnom prirodom, gomilom neodoljivih životinjica i pregršt sunca australski otok Rottnest može se činiti kao zanimljiva ideja – što doista i jest. Miran otočić od 19 četvornih kilometara smjestio se uz obalu Zapadne Australije. Za putovanje ćete trebati izdvojiti dosta vremena i novca, ali kad jednom dođete do Australije i Pertha, sve će biti lakše.

Rottnest je poznat po tome što je od 1931. potpuno bez automobila, ali bicikala za unajmljivanje ima dovoljno za sve posjetitelje. Nema niti golemih hotela koji uništavaju izgled tog idiličnog kraja jer domaći stanovnici itekako štite svoj kraj od nesmotrene izgradnje.

Nekoć dobro čuvana tajna, Rottnest je posljednjih godina postao jedna od najpopularnijih australskih destinacija – zahvaljujući svojim čupavim stanovnicima: kuokama.

Nasmiješeni domaćini

Prije malo više od deset godina mediji su proglasili kuoke najsretnijim životinjama na svijetu jer izgledaju kao da se smiješe, a ljubitelji životinja su to objeručke prihvatili. Pozirali su s čupavim starosjediocima i Roger Federer i Margot Robbie, a 2019. Chris Hemsworth i Matt Damon snimili su #QuokkaSelfie koji je prikupio više od četiri milijuna lajkova.

"Rotto", kako ga zovu lokalci, postao je globalna senzacija. Broj posjetitelja gotovo se utrostručio u zadnjih deset godina, dosegnuvši brojku od 800.000 godišnje. Kuoke su endemska vrsta koju možete pronaći samo na jugozapadu Australije. Potpuno su bezopasne i prijateljski su raspoložene prema ljudima. Veličine su mačaka, a kao i drugi tobolčari poput klokana, kuoke se hrane biljem i žive uglavnom noću.

Na otoku nema privatnih automobila – samo nekoliko službenih vozila – pa se svi kreću biciklom, pješice ili na skateboardima i romobilima, povremeno izbjegavajući kuoke koje se izležavaju na cesti. Smještaj varira od kućica uz plažu do hostela i boutique hotela. Želite li vidjeti kuoke, najbolje je ostati preko noći jer danju uglavnom spavaju, a većina izletnika odlazi do 16:30.

Dražesni otok duguje i ime kuokama: u 17. stoljeću nizozemski kapetan Wallem de Vlamingh je pomislio da je otok pun štakora pa je nazvao mjesto "štakorsko gnijezdo". No, u svom dnevniku opisao ga je i kao "raj na Zemlji".

Mogućnosti za zabavu u vodi ima pregršt, od promatranja egzotičnog podvodnog svijeta kroz ronilačku masku do "jahanja" tirkiznih valova na dasci. Više od 400 vrsta riba, 20 tipova koralja, devet različitih morskih trava priprema predstavu za sve one koji požele zaroniti.

Ispod površine

Basin, Parakeet Bay, Parker Point i Little Salmon Bay poznate su destinacije među štovateljima "kulta" plavih dubina, a posljednja u nizu omiljena je i zbog dupina, kao i valova po mjeri surfera. Želite li biti sigurni da ćete sresti te inteligentne sisavce, planirajte putovanje u travnju kad prolaze na putu sa sjevera prema toplijem Indijskom oceanu. Najbolje je mjesto za promatranje dupina Cape Vlamingh, a za surfanje krenite na zaljeve Strickland, Salmon ili Stark od svibnja do listopada. Dovoljno je staza i za pješačenje, za početnike – ali i za one koji s lakoćom ganjaju kilometre hodajući satima.

Mjesto duhova

No, otok ima i mračnu stranu. Od 1838. do početka 20. stoljeća ovdje je bio zatvor za Aboridžine u kojem je gulilo kaznu više od 4.000 muškaraca i dječaka – a neki od njih su bili stari tek osam godina. Mnogi se nikada nisu vratili kući.

Prije dolaska Europljana, otok je bio dio kopna i tisućama godina dom Noongar narodu. Njegovo izvorno ime, Wadjemup, znači "mjesto duhova". Danas otok radi na očuvanju povijesti: obnovljen je muzej Wadjemup, uređene su pješačke staze s interpretativnim sadržajem i umjetničkim radovima Noongar umjetnika, a projekt Wadjemup usmjeren je na obilježavanje i edukaciju o razdoblju zatvora.

