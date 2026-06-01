Zamislite ovu situaciju. Upravo ste predali putovnicu za vizu za Kinu, Indiju ili Saudijsku Arabiju, a nekoliko dana kasnije iskrsne poslovni sastanak u Londonu, vikend u Istanbulu ili spontano putovanje u Maroko. Većina ljudi pomislila bi da nema druge nego čekati da se putovnica vrati. No jeste li znali da hrvatski državljani u određenim slučajevima mogu imati dvije važeće putovnice istovremeno?

Ta mogućnost postoji već godinama, ali mnogi za nju nikada nisu čuli. Zapravo, druga hrvatska putovnica može biti pravi spas za sve koji često putuju, rade s međunarodnim klijentima ili jednostavno ne vole da im administracija pokvari planove.

Kada druga putovnica postaje korisna?

Najčešći razlog? Viza.

Iako hrvatska putovnica spada među najjače na svijetu i omogućuje ulazak u velik broj zemalja bez vize, još uvijek postoje države za koje je potrebno unaprijed predati putovnicu u veleposlanstvo ili konzulat. Ponekad taj proces traje nekoliko dana, a ponekad i nekoliko tjedana. Upravo tada druga putovnica postaje izuzetno praktična. Dok je jedna na obradi za vizu, s drugom možete normalno putovati.

Primjerice, nije teško zamisliti scenarij u kojem čekate kinesku vizu, a u međuvremenu želite odletjeti na produženi vikend u Ujedinjeno Kraljevstvo, Tursku ili Ujedinjene Arapske Emirate. Bez druge putovnice morali biste birati između jednog ili drugog putovanja.

Korisno i za poslovne putnike

Druga putovnica posebno je zanimljiva ljudima koji često putuju zbog posla. Zakon predviđa mogućnost izdavanja druge putovnice ako je ona potrebna zbog gospodarskih, kulturnih ili sportskih aktivnosti u inozemstvu, ali i zbog drugih opravdanih razloga.

To znači da je često koriste poslovni ljudi, članovi međunarodnih organizacija, sportaši, glazbenici, novinari i svi oni kojima je vrijeme novac.

Postoje i zanimljive geopolitičke situacije

Iskusni putnici znaju da pečati iz pojedinih država ponekad mogu zakomplicirati ulazak u neke druge zemlje. Iako se pravila mijenjaju i uvijek ih treba provjeriti prije putovanja, druga putovnica može pojednostaviti organizaciju putovanja u dijelovima svijeta gdje određeni pečati privlače dodatna pitanja na granicama. Upravo zato nije neobično da ljudi koji često putuju između Bliskog istoka, Azije i Afrike vole imati rezervnu opciju.

Kako do druge putovnice?

Zahtjev se podnosi policijskoj upravi ili postaji, a potrebno je obrazložiti zašto vam je druga putovnica potrebna. Ako zahtjev podnosite putem sustava e-Građani, potrebno je priložiti i dokumente koji potvrđuju razlog, primjerice dokaz da se prva putovnica nalazi u postupku izdavanja vize, potvrdu poslodavca o potrebi čestih međunarodnih putovanja ili druge dokaze koji pokazuju opravdanu potrebu za posjedovanjem dviju važećih putovnica, ovisno o konkretnim okolnostima slučaja.

Drugim riječima, druga putovnica izdaje se kao putovnica iste vrste te ima zaseban rok važenja, a o svakom zahtjevu odlučuje nadležno tijelo na temelju dostavljene dokumentacije.

Mali trik za velike putnike

Većina Hrvata cijeli život koristi samo jednu putovnicu i nikada ne pomisli da postoji druga opcija. No za digitalne nomade, poduzetnike, ljude koji rade međunarodno ili jednostavno vole često biti na putu, druga putovnica može značiti manje stresa, manje čekanja i puno više slobode.

A upravo je sloboda kretanja jedna od najvećih prednosti koju danas imamo. Pogotovo kada znate iskoristiti sve mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju.

