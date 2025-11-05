Galerija 2 2 2 2 Na samom sjeveru Hrvatske, u zelenom Međimurju, smjestila se vjerojatno najšarmantnija željeznička postaja u zemlji – Željeznička postaja Čakovec–Buzovec. Riječ je o manjoj, „pomoćnoj“ čakovečkoj postaji, no zbog svojeg je novog izgleda ona 2023. godine postala pr(a)va atrakcija.

Vesela, šarena i oslikana motivima licitara - izgleda kao da je izašla iz bajke i srdačno pozdravlja svakoga tko vlakom putuje prema Varaždinu ili Kotoribi, kao i one koji se automobilom približavaju centru Čakovca iz pravca juga.

Još donedavno, ova mala postaja ni po čemu nije bila posebna, čak ni po zapuštenosti koja je često glavna boja malih postaja i malih mjesta. Preobrazbu je doživjela zahvaljujući zajedničkom projektu Međimurske županije, HŽ-a i – dviju čakovečkih škola.

Nije sve tako sivo... - napokon!

Učenici Graditeljske škole Čakovec izveli su sve pripremne i sanacijske radove, dok su za kreativni dio bili zaduženi učenici Gospodarske škole Čakovec, pod dirigentskom palicom akademske slikarice Ruse Trajkove.

Ova šarmantna postaja stoji uz prugu Čakovec – Kotoriba, koja ima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti – riječ je oprvoj željezničkoj pruzi izgrađenoj na teritoriju današnje Hrvatske. Otvorena je 24. travnja 1860. godine i povezivala je mađarsku Nagykanizsu s Pragerskim u Sloveniji.

Pruga duga 42,4 kilometra građena je između 1857. i 1860. godine pod vodstvom poznatog inženjera Karla von Etzela, a gradili su je radnici Carskog i kraljevskog povlaštenog društva južnih željeznica. Upravo je ona značila početak organiziranog željezničkog prometa u Hrvatskoj.

Danas Čakovec ima dvije željezničke postaje – glavni kolodvor u središtu grada te ovu manju, usputnu postaju u Buzovcu, koja nije samo postala simbol kreativnosti i zajedništva lokalne zajednice, nego i na lijep način simbolično povezuje središte Međimurja s njegovim kulturnim identitetom – licitarom.

