Galerija 2 2 2 2 Tražite li planinsku destinaciju do koje nećete morati dugo putovati, s dovoljno sadržaja za cijelu obitelj, Krvavec u Sloveniji je mjesto koje vrijedi staviti na popis zimskih (i ljetnih) izleta. Smješten na rubu Kamniško-Savinjskih Alpa, svega 25 kilometara od Ljubljane, 17 kilometara od Kranja i na oko dva i pol sata vožnje od Zagreba, Krvavec je jedno od najdostupnijih skijališta u regiji, i jedno od najraznovrsnijih. S vrhom koji se uzdiže na 1.971 metar nadmorske visine, Krvavec je najviša točka Kalškog grebena, a svoj izgled duguje ledenjaku koji je oblikovao padine planine. Nekadašnje pašnjake s vremenom su zamijenile uređene skijaške staze, dok je prepoznatljiv simbol vrha RTV toranj, izgrađen osamdesetih godina.

Sezona skijanja

Krvavec se s razlogom često naziva omiljenim skijalištem u Sloveniji. Posjetiteljima je na raspolaganju više od 30 kilometara uređenih skijaških staza, koje se protežu između gornje stanice žičare Gospinec (1.450 m) i najviše točke na Zvohu (1.971 m). Kombinacija prirodnog i umjetnog snijega osigurava dobre uvjete tijekom cijele sezone, koja obično traje od početka prosinca do kraja ožujka.

Gondola s panoramskim kabinama za šest osoba može prevesti do 2.000 ljudi na sat, a gore vas čeka raznolika ponuda – od staza za početnike do izazova za iskusne skijaše. Ondje je i park za ljubitelje adrenalina, veleslalomska staza, škola skijanja, kao i dječji poligoni. Ako niste za skije, možete se sanjkati danju i noću, okušati se u snowbikingu ili skijaškom trčanju te hodati na krpljama.

Krvavec - 5 (Foto: Shutterstock)

Noćno sanjkanje

Posebno iskustvo nudi noćno sanjkanje, kada se staza osvijetli reflektorima, a planina dobiva potpuno drugačiji ugođaj. Večer započinje vožnjom gondolom, a sanjkanje se nastavlja uz neograničen broj vožnji četverosedežnicom Tiha Dolina. Nakon spuštanja, sanjkaše dočekuje i topli čaj kako bi se utoplili. Ako nemate svoje sanjke, možete ih unajmiti na licu mjesta.

Krvavec - 4 (Foto: Shutterstock)

Planinarenje na skijama

Posljednjih godina Krvavec je sve popularniji i među ljubiteljima turno skijanja ili skijaškog planinarenja izvan utabanih staza. Ova aktivnost traži dobru kondiciju i poznavanje planine, a uključuje uspon na skijama i spuštanje po svježem snijegu. Za uspon se kože fiksiraju na skije i sprječavaju klizanje unatrag, a vezovi se otključavaju kako bi peta mogla slobodno kretati.

Označene rute na Krvavecu omogućuju sigurne uspone, a posebno je iskustvo noćno turno skijanje s pogledom na osvijetljenu dolinu. Krvavec nije nužno samo sportska destinacija, ondje možete uživati u večeri u kabini žičare, na visini od 1.500 metara, pod zvijezdama. A ako vam se ne žuri natrag u dolinu, na raspolaganju je i smještaj u Hotelu Krvavec.

