Galerija 7 7 7 7 "Na brdu Grad, visokom oko 770 metara iznad doline Bosne, uzdižu se tihi ostaci starog grada Visoki, jednog od najvažnijih svjedoka srednjovjekovne Bosne. Ova utvrda, podignuta u 14. stoljeću, prvi put se spominje 1355. godine u povelji bana Tvrtka I Kotromanića, kao sjedište iz kojeg je upravljao zemljom i izdavao državne dokumente", priča nam vrsni fotograf Boris Trogrančić i dodaje:

"Kada sam stigao ovdje, u ranim popodnevnim satima prvog dana studenog, zrak je bio već topao, a iznad zidina se već odavno probijalo svjetlo koje je obasjavalo dolinu. Pogled s vrha otkriva sve ono što je Visoki nekada značio, moć, položaj i povezanost između planina i ljudi. U podnožju tvrđave nalazilo se trgovište Podvisoki, živo središte trgovine, gdje su stoljećima dolazili dubrovački trgovci i putnici iz dalekih krajeva.

Posebnu dimenziju ovom mjestu daje činjenica da se nalazi upravo na brdu koje je poznato kao Bosanska piramida Sunca, što je posljednjih desetljeća dalo poseban turistički značaj cijelom kraju. Spoj arheologije, legende i prirodne ljepote učinio je Visoko jednim od najposjećenijih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje se prošlost i mit prepliću u jedinstvenoj atmosferi.

Danas, iz perspektive drona, sve to dobija novu vizualnu snagu. Kamen, trava i sjene zidina spajaju se u linije koje pričaju staru priču na nov način. Let iznad ovog mjesta nije samo kadar iz zraka, to je susret prošlosti i sadašnjosti, trenutak u kojem povijest diše kroz objektiv.

Dok dron lebdi iznad ruševina, a sunce prelazi preko horizonta, jasno se vidi zašto su naši preci birali upravo ovo mjesto za svoje kraljevsko utvrđenje. Visoki nije samo arheološki lokalitet, on je simbol, podsjetnik i tihi čuvar bosanske prošlosti.

Ove fotografije i video snimci nastali su s poštovanjem prema mjestu koje nije izgubilo dušu, već je samo utihnulo, čekajući da ga neko ponovo vidi, doživi i podijeli."

Trajekt koji plovi između Europe i Azije: Otkrijte čaroliju Istanbula s Bospora +3