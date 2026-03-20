U sjeverozapadnom dijelu Češke, nedaleko od rijeke Ohře, smjestio se Žatec – mjesto koje na prvi pogled djeluje kao miran i sasvim običan povijesni gradić. Ali upravo ovdje, možda niste znali, nastaje jedna od najpoznatijih sorti hmelja na svijetu, što je ovom području donijelo i prestižni status UNESCO-ove svjetske baštine.

Pod nazivom “Žatec i krajolik hmelja Saaz” krije se jedinstveni kulturni krajolik koji svjedoči o više od 700 godina kontinuirane proizvodnje hmelja. Riječ je o prostoru koji obuhvaća ruralna polja, povijesna sela poput i sam urbani centar Žateca.

Ono što ovaj krajolik čini posebnim jest njegova cjelovitost – ovdje je moguće pratiti čitav proces proizvodnje hmelja: od uzgoja na plodnim poljima uz rijeku, preko sušenja i pakiranja, do trgovine koja je ovaj proizvod plasirala diljem svijeta.

Sve se tiče - hmelja

Vizualno, krajolik definiraju karakteristične konstrukcije za uzgoj hmelja – visoki stupovi povezani žicama po kojima se sveta biljka piva uspinje. Takvi prizori, uz tradicionalne gospodarske objekte i sela, stvaraju prepoznatljiv identitet regije.

Sam Žatec predstavlja urbano srce ovog sustava. Njegova povijesna jezgra, zajedno s industrijskim dijelom poznatim kao Praško predgrađe, razvijala se paralelno s industrijom hmelja. U 19. stoljeću grad postaje globalno središte trgovine hmeljem zahvaljujući inovacijama u proizvodnji i snažnim trgovačkim mrežama koje su razvijale češke, njemačke i židovske zajednice.

Arhitektura grada jasno odražava tu industrijsku prošlost: skladišta, sušare, dimnjaci i specijalizirane zgrade za certificiranje hmelja dominiraju panoramom. Upravo ti elementi čine Žatec jedinstvenim spojem agrarne i industrijske baštine.

Osim materijalne baštine, važan dio čini i nematerijalno nasljeđe – tradicije, znanja i vještine lokalnih zajednica koje se prenose generacijama i stvaraju sjajno pivo. Upravo ta kombinacija čini Žatec jednim od najvažnijih europskih kulturnih krajolika.

Žatec danas nije samo važno proizvodno središte, već i atraktivna turistička destinacija. Posjetitelji mogu istražiti povijesne ulice, upoznati proces proizvodnje hmelja, posjetiti Muzej piva, doživjeti autentičnu atmosferu grada koji je oblikovan hmeljem i naravno - uživati u doborm pivu.

