Galerija 0 0 0 0 Pijemont je predivna regija koja se prostire na 25.400 četvornih kilometara u sjeverozapadnoj Italiji. Okružena je Alpama, a graniči s Francuskom, Švicarskom, kao i talijanskim pokrajinama Lombardijom, Ligurijom i Valleom d'Aostom.



Poznata je po automobilskoj industriji, divnim jelima i pićima – dom je Fiata, Nutelle i Lavazze. Pijemont je i jedna od najpoznatijih vinorodnih regija na Čizmi – ovdje se proizvode znana crvena vina poput barbere, barola, barberescoa i dolcette.

Rijetki, pak, znaju da se u posljednjih nekoliko desetljeća nametnula i kao prava destinacija za kušanje piva. Sićušan gradić Piozzo s 1000 stanovnika i 13 crkvi u Pijemontu prkosi vinskoj tradiciji ovoga prostora.

U Torinu se pije dobro pivo (Foto: Shutterstock)

U njemu se smjestila talijanska craft pivovara Baladin koja proizvodi piva raznih stilova poput Nazionalea – blond ale pivo koje se radi od 100 posto talijanskih sastojaka uključujući vodu, ječmeni slad, hmelj i začine. U njihovoj ponudi nalazi se i sezonsko pivo od bundeve Zucca, ječmeno vino Xyaiyi, ali i bezalkoholno pivo napravljeno od konoplje i pasiflore.

U Vernanteu se kuhaju belgijska piva u pivovari Troll, koja je jedno pivo posvetila i mitskom biću Dau koje je navodno nastanjivalo Alpe. Prošećete li planinama u okolici mogli biste naići na male serije piva s aromama planinskog bilja koje nećete kušati nigdje drugdje u Italiji.

U Piascu, pak, nalazi se pivovara Kauss koja proizvodi piva njemačkog stila. Smještena je u starom objektu za mužnju krava iz kojeg puca pogled na nasade hmelja i susjednu farmu kivija. Ovdje valja isprobati bakreno pivo niske fermentacije Kauss Rossa s notama prženog slada ili pak Kauss 3841 slamnato žute boje od alpske raži s notama suhog voća i banana.



To su samo neke od pedesetak craft pivovara koje djeluju u sjeni drevnih vinograda Pijemonta, a koje privlače lokalne zaljubljenike u pivo, ali i sve veći broj turista.

